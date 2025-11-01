به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشگاهیان آذربایجانشرقی که در دانشگاه تبریز برگزار شد، با اشاره به فرآیند ایجاد مرکز هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در دانشگاه تبریز، افزود: این دانشگاه آمادگی دارد ساختمان مورد نظر برای استقرار این مرکز را در اختیار قرار دهد. همچنین حدود ۱۰۰ دانشجو از مقطع کارشناسی ارشد تا دکتری آمادهاند تا در قالب تفاهمنامهای مشترک، در این مرکز آموزش ببینند و فعالیتهای پژوهشی خود را آغاز کنند، انتظار داریم وزارت ارتباطات در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد تا این تفاهمنامه هر چه زودتر امضا و اجرایی شود.
وی هدف برگزاری این جلسه را تقویت پیوند میان حکمرانی، دانشگاه و صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از چالشهای اساسی کشور، فاصلهای است که میان تصمیمسازیهای کلان و بدنه علمی و صنعتی وجود دارد، امیدواریم با چنین نشستهایی بتوانیم این شکاف را کاهش داده و ارتباطی اثربخش میان این سه ضلع شکل دهیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی دانشگاه تبریز و نقش آن در تحولات علمی کشور، افزود: دانشگاه تبریز با تکیه بر سابقه طولانی علمی خود و با نگاه به آینده، در تلاش است تا به دانشگاهی نسل چهارم و پنجم تبدیل شود، دانشگاهی که در متن جامعه و صنعت حضور داشته باشد و نقش فعالی در سیاستگذاریهای فناورانه کشور ایفا کند.
سرمست تحولات تاریخی تمدن بشری از انقلاب کشاورزی تا انقلاب صنعتی و سپس انقلاب اطلاعات تشریح کرد و ادامه داد: امروز وارد عصری شدهایم که در آن قدرت در تولید، انتقال و مصرف اطلاعات متجلی شده و جوامع با پدیدهای به نام شکاف دیجیتال مواجهاند. پر کردن این شکاف نیازمند همافزایی میان دانشگاهها، صنعت و نهادهای حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است، افزود: کاربرد هوش مصنوعی در بخشهایی چون پیشبینی خرابی ماشینآلات صنعتی، کشاورزی هوشمند، پایش وضعیت آب و هوا، تشخیص بیماری در حوزه سلامت و آموزشهای از راه دور، میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری ملی داشته باشد.
وی تصریح کرد: آینده بشر نباید در رقابت با ماشین تعریف شود، بلکه باید هوش مصنوعی را در خدمت تکامل انسانی، اخلاقی و اجتماعی قرار دهیم. موفقیت ما در این حوزه زمانی معنا پیدا میکند که فناوری از آزمایشگاهها به زندگی روزمره مردم راه یابد و در خدمت کشاورزان، دانشجویان، مدیران و سیاستگذاران باشد.
استاندار، آذربایجانشرقی را از استانهای پیشرو در زمینه حکمرانی دادهمحور دانست و اظهار داشت: مدیریت استان در تلاش است الگویی موفق از حکمرانی مبتنی بر داده و هوش مصنوعی ایجاد کند که بتواند شکاف میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی را از میان بردارد.
وی دو پیشنهاد خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داد و گفت: اولین درخواست ما، ایجاد مرکز محاسبات سریع (HPC) بهعنوان زیرساخت اصلی توسعه هوش مصنوعی در شمالغرب کشور و استقرار آن در دانشگاه تبریز است که این مرکز میتواند بهعنوان پایگاه ملی در حوزه پردازش داده و توسعه الگوریتمهای هوشمند ایفای نقش کند.
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