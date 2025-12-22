آب بندان‌ها و استخرهای پرورش ماهی شهرستان آزادشهر استان گلستان، سالانه پنج تن ماهی در چهار گونه ماهیان گرمابی از جمله کپور را پرورش می‌دهد و به این ترتیب زمینه اشتغال و تأمین معیشت تعدادی از اهالی این منطقه را فراهم کرده است. این آب‌بندها که متعلق به کشت و صنعت گل چشمه از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، با هدف تولید محصول سالم و باکیفیت، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در این منطقه احداث شده است. فرآیند پرورش ماهی در این استخرها به این گونه است که بچه ماهی‌ها با وزن تقریبی ۱۰۰ گرم در اوایل فروردین رهاسازی و در مهرماه با وزن تقریبی یک کیلوگرم برداشت می‌شوند.