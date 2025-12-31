اسماعیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد صیادان استان در فصل صید امسال اظهار کرد: از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذرماه، مجموعاً ۱۱۴ تن انواع ماهی توسط صیادان گلستانی صید شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: متوسط میزان صید در هر پرکشی ۲۴۲ کیلوگرم بوده و سرانه صید هر شرکت صیادی نیز به ۱۱ تن رسیده است که بیانگر بهبود شرایط صید و فعالیت مؤثر شرکت‌های صیادی در این مدت است.

جباری با اشاره به ترکیب گونه‌های صیدشده اظهار کرد: بیشترین میزان صید مربوط به ماهی کفال با ۱۱۱ تن بوده، همچنین یک تن ماهی سفید، ۵۵۳ کیلوگرم ماهی کپور و ۹۷۱ کیلوگرم سایر گونه‌ها در این بازه زمانی صید شده است.

مدیرکل شیلات گلستان این آمار را نشانه ظرفیت بالای صید و نقش مؤثر مدیریت صیادی در سواحل استان دانست و بر تداوم صید اصولی و حفظ ذخایر آبزیان تأکید کرد.