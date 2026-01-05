استانها قم ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰ دریافت تصاویر فاطمه سادات عظیمی اعتکاف بانوان در مسجد مقدس جمکران اعتکاف رجبیه با حضور گسترده بانوان به خصوص نوجوانان و جوانان در مسجد مقدس جمکران در حال برگزاری است. برچسبها مسجد جمکران آیین اعتکاف اعتکاف 1404 اعتکاف دانش آموزی اعتکاف نوجوانی قم عکس استانها مطالب مرتبط ۷۰۰ مربی و سفیر اعتکاف، راهبری معنوی معتکفان را بر عهده گرفتند اعتکاف دختران روستای پادلدل؛ تجلی معنویت و خودسازی در دل روستا اعتکاف برادران در بندرترکمن؛ خیز جوانان برای بازگشت به معنویت «اعتکاف» فرصتی برای پالایش گناهان و آراستن به اخلاق الهی مراسم معنوی اعتکاف در سنندج با استقبال پرشور نوجوانان روایت خبرنگار مهر از دومین روز اعتکاف دانشآموزی در کرج
نظر شما