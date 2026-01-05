۷۰۰ مربی و سفیر اعتکاف، راهبری معنوی معتکفان را بر عهده گرفتند

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد کمی و کیفی اعتکاف امسال اظهار کرد: بیش از ۲۸ هزار نفر در قالب مراسم اعتکاف در ۳۶۲ مسجد استان حضور یافتند و در طول این سه روز، حدود ۷۰۰ مربی و سفیر اعتکاف و زندگی مسئولیت هدایت، همراهی و پشتیبانی فکری و تربیتی معتکفان، به‌ویژه نوجوانان را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی اعتکاف افزود: اعتکاف یک بازبینی اساسی در رابطه انسان با خداوند متعال است؛ نوعی به‌روزرسانی معنوی و بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای که خداوند در فطرت اولیه انسان قرار داده است. این آئین الهی، رابطه انسان با خدا را اصلاح، احیا و تنظیم مجدد می‌کند.

گرزین اظهار کرد: ثمره این احیا، شکل‌گیری سبک زندگی ایمانی و توحیدی است؛ سبکی که پس از اعتکاف در رفتار و نگرش معتکفان بروز و ظهور پیدا می‌کند و پایه و اساس جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی را شکل می‌دهد؛ همان حقیقتی که دشمنان بشریت، نظام سلطه و جریان‌های ضد توحیدی از گسترش آن هراس دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه اعتکاف یک نرم‌افزار معنوی در برابر سبک زندگی مادی، غیرالهی، غیرمسئولانه و غربی است، گفت: اعتکاف فرصتی طلایی برای تفکر، بازیابی هویت اصیل انسانی و کشف ظرفیت‌های عظیمی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. شناخت این ظرفیت‌ها، روحیه شکرگزاری را تقویت می‌کند و به‌دنبال آن، امید، صبر، اراده و حرکت برای ساخت آینده‌ای بهتر، عمیق‌تر و سریع‌تر شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط آخرالزمانی و افزایش هجمه‌های شیطانی علیه ایمان انسان‌ها تأکید کرد: با وجود شدت گرفتن فشارهای دشمن برای جدا کردن انسان از صراط مستقیم الهی، شاهد استقبال روزافزون و گسترده مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، از اعمال معنوی اثرگذاری چون اعتکاف هستیم؛ موضوعی که نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی، جامعه اسلامی و حتی بشریت است.