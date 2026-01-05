«اعتکاف» فرصتی برای پالایش گناهان و آراستن به اخلاق الهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح دوشنبه در جمع معتکفان سمنانی در مسجد جامع سمنان اعتکاف را فرصت طلایی توبه از گناه دانست و ابراز کرد: باید قدردان این فرصت‌های طلایی و معنوی بود.

وی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی برای تفکر و تدبر در اعمال و رفتارمان است، افزود: یکی از بدترین حالات آن است که انسان مرتکب گناهی شود اما نداند که آن کار، گناه است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه اعتکاف فرصتی است که در اختیار انسان قرار گرفته تا تصمیم بگیرد گناهانش را جبران کند، تاکید کرد: رذائل اخلاقی مانند بخل، حسد و کینه با «اخلاق صالح» پاک می‌شود.

مطیعی با بیان اینکه اهمیت دارد بتوانیم شناخت اخلاق مذموم و ناپسند را سرلوحه امورمان قرار دهیم، گفت: باید بیماری‌های روحی و روانی خود را بشناسیم و در صدد رفع آنها براییم.

وی با بیان اینکه اعتکاف فرصت خلوت کردن با خود و خداوند است، افزود: بعد از آنکه انسان از گناهان و معاصی و نیز رذائل اخلاقی پاکیزه شد باید در جهت رسیدن به درجه بسیار والای بریدن از هرچه غیرخدا است حرکت کند.

امام جمعه سمنان اعتکاف را فرصت خوب پاکیزگی دانست و تاکید کرد: پاکیزگی قلب و روح زمینه‌ساز دریافت انوار الهی است.