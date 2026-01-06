استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰ اینفوگرافیک؛ اعتکاف ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار و اطلاعات مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان می پردازیم. برچسبها اینفوگرافیک سیستان و بلوچستان اعتکاف 1404 اعتکاف دانش آموزی مسجد زاهدان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط رشد ۱۵درصدی شرکت در اعتکاف سیستان و بلوچستان؛ ۱۹ هزار نفر معتکف شدند اعتکاف سیستان وبلوچستان؛ از حضور پرشور دانشآموزان تا شرکت ۱۰۰۰ زندانی آیین افتتاحیه اعتکاف مسجد جامع زاهدان با حضور ۴۵۰ معتکف برگزار شد
