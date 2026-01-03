آیین افتتاحیه اعتکاف مسجد جامع زاهدان با حضور ۴۵۰ معتکف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین مراسم معنوی و روحانی اعتکاف ۱۴۰۴ همزمان با ۱۳ رجب با حضور پرشور جوانان و بزرگسالان زاهدانی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

در اعتکاف امسال مسجد جامع، ۴۵۰ نفر معتکف قرار است سه روز با خدای رحمان خلوت و نیایش کنند.

آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان که سخنران مراسم افتتاحیه بود، خطاب به حضار گفت: امام علی (ع) انسانی کامل و جامع همه کمالات است و اگر انسان بخواهد در یک جلسه، ده جلسه یا حتی صد جلسه درباره فضائل او سخن بگوید، باز هم این فضائل پایان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای پوشاندن فضائل امیرالمؤمنین افزود: با وجود همه این تلاش‌ها، فضائل امام علی (ع) در جهان منتشر شده و همگان از او سخن می‌گویند.

نماینده ولی‌فقیه استان تأکید کرد: سخن گفتن از فضائل امیرالمؤمنین تنها مختص شیعه نیست، بلکه علمای بزرگ اهل سنت نیز کتاب‌های فراوانی درباره فضائل امام علی (ع)، حضرت فاطمه (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نوشته‌اند و حتی انسان‌های آزاده غیرمسلمان نیز با شناخت امام علی (ع) شیفته شخصیت او شده‌اند.

جرج جرداق مسیحی شیفته امام علی (ع) شد

وی به کتاب «صدای عدالت انسانی» اثر جرج جرداق مسیحی اشاره کرد و گفت: این نویسنده مسیحی بارها نهج‌البلاغه را مطالعه کرده و شیفته عدالت و انسانیت امام علی (ع) شده و حتی اعلام کرده است که بیش از ۲۰۰ بار نهج‌البلاغه را خوانده است.

آیت‌الله محامی با بیان اینکه امام علی (ع) موجودی نورانی و مشعشع است، افزود: هر کسی با او اندک آشنایی پیدا کند، شیفته او می‌شود و زبان به مدح و ستایش او می‌گشاید.

وی سپس محوریت امام علی (ع) در حق و حقانیت را مورد تأکید قرار داد و گفت: روایت «علی مع الحق و الحق مع علی» مورد قبول شیعه و سنی است و نشان می‌دهد که هر جا علی باشد، حق همان‌جاست و اگر کسی بخواهد جبهه حق و مسیر حق را تشخیص دهد، باید ببیند امام علی (ع) در کدام مسیر قرار دارد.

امام علی (ع) محور وحدت جامعه اسلامی است

‌

آیت‌الله محامی در ادامه افزود: امام علی (ع) محور وحدت جامعه اسلامی است؛ شیعه او را امام اول می‌داند و اهل سنت نیز او را خلیفه چهارم و از بزرگ‌ترین صحابه پیامبر اکرم (ص) می‌شمارند از این جهت، هیچ فردی در جامعه اسلامی نیست که امام علی (ع) را نپذیرفته باشد.

امام جمعه زاهدان همچنین امام علی (ع) را پیشوای بصیرت دانست و گفت: ایشان به انسان‌ها می‌آموخت که به ظاهر قضایا گول نخورند و باطن امور را بشناسند.

وی با ذکر نمونه‌ای از ماجرای خوارج و جنگ صفین افزود: امام علی (ع) به شاگردان خود تذکر می‌داد که گول ظاهر افراد و ادعاهایشان را نخورند و همواره معیار حق را عمل و رفتار واقعی بدانند. وی ادامه داد: امام علی (ع) قرآن مجسم بود و با تدبیر و بصیرت کامل، در مسیر حق و عدالت حرکت می‌کرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به خطبه‌های نهج‌البلاغه بیان کرد: امام علی (ع) در مواردی خطاب به یارانش فرمود «یا اشباح الرجال ولا رجال» یعنی مردانی که ظاهرشان مرد است اما در عمل مرد نیستند و پای حق نمی‌ایستند.

تقویت توجه به خدا و معنویت و دور شدن از مادیات هدف اصلی اعتکاف است

‌

در بخش دوم سخنان خود، آیت‌الله محامی به موضوع اعتکاف پرداخت و آن را فرصتی برای خلوت با خدا و تمرین پرهیز از تعلقات دنیوی دانست.

وی گفت: اعتکاف به معنای مهمانی در خانه خداست؛ روزه گرفتن، پرهیز از برخی امور حلال برای تقویت توجه به خدا و معنویت و دور شدن از مادیات، هدف اصلی این آئین است.

وی افزود: اعتکاف نمادین است و به انسان کمک می‌کند از تعلقات دنیوی فاصله بگیرد تا بتواند به تمرکز بر خدا، عبادت، تفکر و معنویت بپردازد.

آیت‌الله محامی با اشاره به ضرورت تمرکز در اعتکاف اظهار داشت: انسان وقتی به یک چیز توجه کامل دارد، از امور دیگر غافل می‌شود بنابراین، با کاهش توجه به مادیات و تمرکز بر خدا، فرد می‌تواند ارتباط معنوی عمیق‌تری برقرار کند.

وی افزود: اعتکاف شامل عبادت، تفکر در کار خدا، خواندن نماز و قرآن و دعاست و هرگونه استراحت یا تغذیه در این ایام باید در راستای این اهداف باشد.

عبادت نباید صرفاً به نماز و ذکر زبانی محدود شود

وی تأکید کرد: اعتکاف صرف حضور جسمی در مسجد یا معاشرت با دیگران نیست و هدف اصلی آن تمرین خلوت با خدا و تفکر در امور الهی است.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه عبادت تنها به نماز و ذکر زبانی محدود نمی‌شود، گفت: ذکر واقعی خدا آن است که انسان در همه کارهایش توجه کند آیا خدا راضی است یا خیر.

وی با نقل روایتی از امام حسن عسکری (ع) افزود: عبادت به زیاد روزه گرفتن یا نماز خواندن نیست بلکه به کثرت تفکر در امور خداست.

آیت‌الله محامی اعتکاف را فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی دانست و اظهار داشت: اگر انسان حقیقت خود را بشناسد و بداند که همه هستی‌اش وابسته به خداست، همواره شاکر و امیدوار خواهد بود و در برابر خوشی و ناخوشی زندگی، اعتماد و آرامش خواهد داشت.