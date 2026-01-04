خبرگزاری مهر - گروه استانها: اعتکاف در استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۴ جلوهای تازه و متفاوت به خود گرفت و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به یکی از بزرگترین رویدادهای معنوی استان تبدیل شد.
بیش از یازده هزار نفر در مساجد و مراکز فرهنگی سراسر استان در این آئین شرکت کردند؛ آئینی که فرصتی برای جلای دلها، آمادگی قلبها و صیقل روحها در برابر تعلقات دنیایی و گناهان فراهم میآورد.
اعتکاف همواره بهعنوان نماد بازگشت به خویشتن و نزدیکی بیواسطه به پروردگار عالم شناخته میشود و امسال نیز توانست دلهای بسیاری را به سوی معنویت جذب کند. یکی از مهمترین ویژگیهای اعتکاف ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حضور دانشآموزان نسبت به سال گذشته بود؛ رشدی که نشاندهنده آمادگی روحی و معنوی نسل نوجوان و گرایش آنان به خودسازی و معنویت است.
در کنار این حضور چشمگیر، هزار زندانی نیز در پشت میلههای زندان با امید به رحمت الهی در مراسم اعتکاف شرکت کردند تا این آئین معنوی بار دیگر نشان دهد که هیچ محدودیتی برای ارتباط با خداوند وجود ندارد.
اعتکاف در سیستان و بلوچستان امسال نه تنها فرصتی برای دوری از تعلقات دنیایی و گناهان بود، بلکه بستری برای تقویت ایمان، بازاندیشی در مسیر زندگی و تجدید عهد با خداوند محسوب شد و جلوهای تازه از معنویت در جامعه به نمایش گذاشت.
رشد چشمگیر مشارکت دانشآموزان در اعتکاف ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان
علیرضا زینلی، مسئول ستاد مردمی اعتکاف سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امسال بیش از ۸۲۰۰ دانشآموز در مراسم اعتکاف ثبتنام کردهاند که نسبت به سال گذشته با حدود ۶ هزار نفر، رشد ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این استقبال روزافزون نسل نوجوان بیانگر توجه ویژه آنان به برنامههای معنوی و فرهنگی است.
زینلی همچنین گفت: در کنار اعتکاف عمومی، ۶ مسجد دانشجویی نیز میزبان معتکفان دانشجو هستند و برنامههای متناسب با این قشر در نظر گرفته شده است. برنامههای اعتکاف امسال شامل ویژهبرنامههای فرهنگی و معنوی، سخنرانیهای معرفتی و نشستهای بصیرتافزا است که با حضور مبلغان و مربیان مجرب برگزار میشود.
مسئول ستاد مردمی اعتکاف سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت برنامهها، ۳۰ مبلغ از خارج استان به سیستان و بلوچستان اعزام شدهاند.
۱۱ هزار و ۸۶۳ نفر در مراسم اعتکاف سراسر سیستان و بلوچستان شرکت کردند
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار اعلام شده، در مجموع ۱۱ هزار و ۸۶۳ نفر در مراسم اعتکاف سراسر استان شرکت کردند. از این تعداد، شهرستان زاهدان با ۴۴۸۷ نفر بیشترین حضور را داشته و پس از آن زابل با ۲۶۰۱ نفر، دلگان با ۱۲۵۳ نفر و ایرانشهر با ۷۲۷ نفر قرار دارند. همچنین در شهرستانهای زهک ۴۵۷ نفر، هامون ۵۲۰ نفر، هیرمند ۲۵۲ نفر، نیمروز ۴۲۲ نفر، خاش ۱۶۳ نفر، سراوان ۲۲۰ نفر، نیکشهر ۱۰۱ نفر، چابهار ۲۷۰ نفر و کنارک ۳۴۰ نفر در این مراسم معنوی حضور یافتند.
وی در پایان اظهار داشت: این آمار نشاندهنده گستردگی و استقبال چشمگیر مردم استان از آئین اعتکاف و توجه ویژه اقشار مختلف به برنامههای فرهنگی و معرفتی در مساجد است.
اعتکاف در زندانهای سیستان و بلوچستان؛ مشارکت ۱۰۰۰ زندانی در این آئین معنوی
محمدحسین خسروی مدیرکل زندانهای سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال در زندانهای استان سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است و حدود هزار نفر از زندانیان در این مراسم مشارکت دارند و زندانیان شرکتکننده، اعمال و برنامههای اعتکاف را در چارچوب ضوابط و با فراهمسازی شرایط لازم بهجا میآورند.
وی افزود: اجرای برنامههای معنوی همچون اعتکاف، نقش مؤثری در ارتقای روحیه، بازسازی معنوی و اصلاح رفتاری زندانیان دارد و مورد استقبال آنان قرار گرفته است.
مدیرکل زندانهای سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تلاش شده است این برنامهها با همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی، به شکلی منظم و هدفمند در زندانهای استان اجرا شود.
برنامههای نوآورانه؛ اعتکاف ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان را جلوهای تازه بخشید
حجتالاسلام جواد حائری، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان و مسئول مرکز رسانه تبلیغات استان، در گفتوگو با خبرنگار مهر از برنامهریزیهای ویژه برای پوشش رسانهای مراسم اعتکاف در سیستان و بلوچستان خبر داد.
وی با اشاره به تعیین رابطهای رسانهای به تفکیک آقا و خانم برای تعامل و انعکاس بهتر این مراسم معنوی گفت: پیش از آغاز اعتکاف، کلاسهای مهارتی برای مربیان و رابطین رسانه برگزار شد تا کیفیت فعالیتها ارتقا یابد.
حائری افزود: برخی از مساجد استان با بهرهگیری از نوآوری و خلاقیت در برنامههای فرهنگی و معنوی، تجربهای متفاوت برای معتکفین فراهم کردند که این الگوهای موفق در آینده در اختیار دیگر مساجد قرار خواهد گرفت.
وی رشد ثبتنام دانشآموزان در مراسم امسال را نشانهای از آمادگی روحی و معنوی نسل نوجوان دانست و تأکید کرد: دلهای پاک آنان ظرفیت بالایی برای تربیت معنوی دارد و لازم است در این حوزه سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی زاهدان در پایان با اشاره به جایگاه اعتکاف گفت: اعتکاف جلا دهنده روح و صیقلدهنده قلب است و فرصتی برای نزدیک شدن بیواسطه افراد به پروردگار عالم به شمار میرود.
