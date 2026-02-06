۱۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۲
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، بهرهبرداری آزمایشی راهآهن اردبیل - میانه، جمعه ۱۷ بهمن با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مسعود امامییگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، صدیف بدری و احد بیوته نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اصحاب رسانه آغاز شد. در این آئین حضار مسیر میانه تا اردبیل را با قطار مسافربری طی کردند. طبق اعلام مسئولان، بهرهبرداری رسمی از این پروژه، اسفند سالجاری با حضور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی انجام خواهد گرفت. پروژه ۱۷۵ کیلومتری راهآهن اردبیل - میانه از ۲۲ سال گذشته آغاز شده و امسال شاهد پایان این پروژه هستیم.
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