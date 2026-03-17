نیکزاد: دستگاه پت اسکن برای درمان بیماران سرطانی در اردبیل نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد صبح سه شنبه در نشست با هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: در این نشست راهکارهای توسعه زیرساختهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، دارویی و دانشجوییفرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کاهش سهم دانشگاه برای خرید دستگاه پتاسکن گامی مهم در بهبود خدمات درمانی بیماران سرطانی است.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از وزارت بهداشت، هزینه مشارکت دانشگاه از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و بهزودی شاهد نصب و راهاندازی این دستگاه در اردبیل خواهیم بود که تحولی جدی در حوزه درمان بیماران سرطانی رقم میزند.
بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در این نشست، ضمن قدردانی از حمایت های علی نیکزاد در تسریع روند توسعهای دانشگاه، اظهار کرد: پیشبرد اهداف دانشگاه در مسیر ارتقای خدمات نظام سلامت استان، نیازمند تداوم همدلی و همراهی مسئولان دانشگاه، نمایندگان مجلس و مدیران استانی است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش آموزش و فرهنگسازی در پیشگیری از بیماریها افزود: وقتی ۶۰ درصد مرگومیرها ناشی از مصرف سیگار، کمتحرکی و مصرف الکل است، میتوان با آموزش و اطلاعرسانی مناسب از طریق رسانهها با هزینهای اندک از بسیاری از این موارد جلوگیری کرد.
