روایت سکوت در جزیره آشوراده

آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر، در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان یکی از نخستین مناطق زیست‌کره جهان معرفی و ثبت شد. این جزیره که می‌توانست به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم طبیعت‌گردی در شمال کشور شناخته شود، پس از افزایش سطح آب در سال ۱۳۷۲ و غیرقابل‌سکونت شدن آن، شاهد کوچ اجباری حدود ۳۵۰ خانوار بود و از آن زمان تاکنون، سال‌هاست در سکوت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. این تصاویر، بازتابی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده و پرسشی درباره آینده این سرمایه استانی هستند؛ سرمایه‌ای که همچنان در انتظار تصمیم‌گیری و توجهی جدی باقی مانده است.