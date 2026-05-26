به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر در نشست بررسی روند اجرای طرح گردشگری آشوراده اظهار کرد: جزیره آشوراده یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری گلستان به شمار میرود و توسعه این منطقه میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و جذب سرمایهگذار در استان داشته باشد.
وی افزود: مجموعه مدیریتی استان آمادگی کامل دارد تا در مسیر اجرای این پروژه، همکاریهای لازم را با سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی انجام دهد و موانع احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به اهمیت توسعه متوازن گردشگری در استان ادامه داد: اجرای طرحهای گردشگری باید در کنار حفظ ظرفیتهای طبیعی و محیطزیستی منطقه انجام شود تا توسعه پایدار در استان محقق شود.
در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان گفت: تمامی مجوزهای لازم برای حضور سرمایهگذار در پروژه آشوراده اخذ شده و فرآیندهای قانونی آن به پایان رسیده است.
سیدمهدی مهیائی افزود: علاوه بر آشوراده، ظرفیتهای متعدد دیگری نیز در حوزه گردشگری استان برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده تا زمینه توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در گلستان بیش از گذشته فراهم شود.
همچنین مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان از آمادگی برای تسریع در روند صدور موافقت اصولی پروژه خبر داد و گفت: صلاحیت و اهلیت سرمایهگذار بررسی و تأیید شده و هماهنگیهای لازم برای انجام مراحل اداری در حال انجام است.
فریدون فعالی افزود: دستگاههای اجرایی مرتبط نیز برای تأمین زیرساختها و نیازهای اولیه پروژه همکاری لازم را خواهند داشت و در جلسات آینده، مطالعات امکانسنجی و طرح اولیه پروژه ارائه میشود.
سرمایهگذار طرح گردشگری آشوراده نیز با تأکید بر رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه با توجه به استانداردهای لازم و در هماهنگی با شرایط طبیعی منطقه انجام خواهد شد تا آشوراده به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود.
نظر شما