به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و موضوعات مربوط به واگذاری عرصه جزیره آشوراده به سرمایهگذار بخش خصوصی، بر لزوم هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و تسهیل روند اجرای این طرح تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ملی پروژه گردشگری آشوراده اظهار کرد: توسعه گردشگری در این جزیره نیازمند نگاهی متوازن میان بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و رعایت الزامات و ملاحظات محیطزیستی است و تمامی اقدامات باید در همین چارچوب دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: مدیریت استان با تمام توان از حضور و فعالیت سرمایهگذار بخش خصوصی در این پروژه حمایت میکند و تلاش خواهد شد موانع موجود در مسیر اجرای طرح برطرف شود.
مهیائی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در پیشبرد این پروژه اظهار کرد: چالشها و موانع احتمالی با مشارکت دستگاههای مسئول بررسی و رفع خواهد شد تا روند اجرای طرح گردشگری آشوراده با کمترین مشکل و بیشترین سرعت ممکن ادامه یابد.
همچنین فریدون فعالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به ظرفیتهای موجود اعلام کرد: محدوده ۲۲ هکتاری جزیره آشوراده با توجه به فراهم بودن بخش قابل توجهی از مقدمات اجرایی، قابلیت واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن را دارد.
در پایان این نشست، بر تسریع در فرآیند هماهنگی میان دستگاهها، رفع موانع اجرایی، تکمیل روند واگذاری عرصه و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان مهمترین الزامات اجرای طرح گردشگری آشوراده تأکید شد.
