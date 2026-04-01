آرامگاه فردوسی- توس

مجموعه فرهنگی باغ آرامگاه فردوسی، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری فرهنگی در شرق کشور، میزبان پیکر بزرگانی است که هر یک برگی از تاریخ ادب و هنر ایران را رقم زده‌اند. این بنا که در ۳۰ کیلومتری شهر مشهد واقع شده، علاوه بر آرامگاهِ سراینده‌ی شاهنامه، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های فرهنگی از جمله موزه و کتابخانه‌ی تخصصی را در اختیار پژوهشگران و گردشگران قرار می‌دهد.

حضور مزارِ چهره‌های شاخصی چون مهدی اخوان‌ثالث و محمدرضا شجریان در این محوطه، به این مکان هویتی چندوجهی بخشیده و آن را به میعادگاه دوستدارانِ شعر، موسیقی و تاریخ تبدیل کرده است.