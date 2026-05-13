نمایشگاه کتاب «هزار واژه، یک حماسه» در کتابخانه حرم رضوی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب «هزار واژه، یک حماسه» در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های منابع اطلاعاتی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به مناسبت‌های ملی و مذهبی، باهدف اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه و آشنایی کتاب‌دوستان با منتخبی از کتاب‌های کتابخانه مرکزی این آستان مقدس با موضوع فردوسی، چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در طبقه همکف این کتابخانه، دایر شد.

از جمله این کتاب‌ها می‌توان به شاهنامه‌های نفیس چاپی و کتاب‌های پژوهشی با محوریت فردوسی و شاهنامه، اشاره کرد که در نخستین ساعات برپایی نمایشگاه، موردتوجه اهل علم و ادب قرار گرفته است.

«گزیده شاهنامه»، «بازتاب رخدادهای عصر فردوسی»، «سخن‌های دیرینه (سی‌گفتار درباره فردوسی و شاهنامه)»، «تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان»، «فردوسی و شاهنامه در آینه زمان»، «رستم‌نامه»، «فریاد حکیم توس»، «شاهنامه، هویت ملی»، «از اسطوره تا حماسه (هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی)»، «فردوسی (زندگی، اندیشه و شعر او)»، «رستم و سهراب» و «نمادهای شاهنامه»، برخی از عناوین کتاب‌های این نمایشگاه به شمار می‌آید.

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرصتی ارزشمند برای یادآوری جایگاه زبان فارسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی است؛ چراکه فردوسی بزرگ، شاعر حماسه‌سرای ایران، با سرایش شاهنامه نه‌تنها اثری جاودانه در ادبیات جهان پدید آورد، بلکه نقشی بی‌بدیل در حفظ و استواری زبان فارسی ایفا کرد. شاهنامه، میراثی سترگ از خرد، اخلاق، جوانمردی و هویت ایرانی است که پس از گذشت بیش از هزار سال همچنان الهام‌بخش نسل‌های مختلف به شمار می‌آید.

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و غنی‌ترین مراکز فرهنگی جهان اسلام، همواره نقش مهمی در حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی داشته است.

وجود هزاران نسخه خطی نفیس فارسی، شاهنامه‌های ارزشمند، متون ادبی و تاریخی و آثار برجسته پژوهشی در این مجموعه، نشان‌دهنده اهتمام دیرینه آستان قدس رضوی به صیانت از میراث مکتوب ایران اسلامی است.

از جمله اقدامات این مجموعه فرهنگی می‌توان به گردآوری و نگهداری از نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ‌سنگی شاهنامه، مرمت و حفاظت از آثار کهن، دیجیتال‌سازی منابع، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و فرهنگی، معرفی آثار فاخر ادب فارسی و حمایت از پژوهش‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی، اشاره کرد.

همچنین کتابخانه آستان قدس رضوی با فراهم‌سازی دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان به منابع غنی فارسی، سهمی مؤثر در گسترش دانش و فرهنگ ایرانی - اسلامی ایفا می‌کند.

گفتنی است، به مناسبت ۲۵ اردیبهشت‌ماه، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، نمایشگاه‌های کتاب در برخی از مجتمع‌های فرهنگی و کتابخانه‌های وابسته به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سطح کشور نیز برگزار شده است.