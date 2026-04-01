ستاد خدمات سفر گلستان در قالب مدیریت بحران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان با حضور مسئولان ملی و استانی، با اشاره به سابقه فعالیت این ستاد اظهار کرد: ستاد خدمات سفر گلستان از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و باتجربه‌ترین ستادهای کشور، همواره در ارائه خدمات به مسافران نقش‌آفرین بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از اعضای این ستاد دارای تجربه‌ای بیش از دو دهه در حوزه خدمات سفر هستند، افزود: این تجربه ارزشمند موجب شده تا هماهنگی و آمادگی لازم برای مدیریت شرایط مختلف، به‌ویژه در ایام پرتردد، به‌خوبی در استان شکل بگیرد.

فعالی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای خدمات سفر نوروزی امسال از دی‌ماه آغاز شد و با هدف‌گذاری مشخص، تلاش کردیم همانند سال‌های گذشته خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهیم.

وی افزود: با تغییر شرایط و بروز وضعیت خاص، رویکرد ستاد نیز متناسب با نیازها تغییر کرد و ستاد خدمات سفر در قالب ستاد مدیریت بحران در محل اداره‌کل فعال شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان با اشاره به برگزاری هشت جلسه تخصصی در این زمینه گفت: این جلسات با حضور استاندار، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و هماهنگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و آسیب‌دیدگان صورت گرفت.

فعالی با تأکید بر امنیت استان افزود: با توجه به شرایط مناسب و امنیت پایدار در گلستان، پیش‌بینی می‌شد این استان به یکی از مقاصد اصلی برای ورود مسافران و افراد آسیب‌دیده تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، ظرفیت اسکان در مدارس برای حدود ۶۰ هزار نفر فراهم شد و خدمات‌رسانی با تمرکز بر تأمین نیازهای ضروری مسافران در دستور کار قرار گرفت.

فعالی با ارائه آمار اسکان گفت: در شب گذشته ۶ هزار و ۵۴۹ نفر در مراکز اقامتی استان اسکان یافتند که نسبت به روز قبل، ۲۷.۵ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و پرورش نیز هزار و ۳۰۰ نفر اسکان داده شدند که نسبت به روز قبل یک درصد رشد داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان با مقایسه آمارها گفت: از دهم اسفندماه تاکنون، هفت هزار و ۴۹۴ نفر در تأسیسات گردشگری و هزار و ۷۲۳ نفر در مراکز آموزش و پرورش اسکان یافته‌اند.

وی افزود: با این حال، آمار اقامت نسبت به سال گذشته حدود ۷۴ درصد کاهش داشته و در بخش اسکان آموزش و پرورش نیز کاهش ۳۷ درصدی ثبت شده که ناشی از شرایط خاص امسال است.

فعالی با اشاره به فعالیت مستمر این ستاد گفت: ستاد خدمات سفر از دهم اسفند به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و با حضور مستمر مدیران و دستگاه‌های مسئول، روند خدمات‌رسانی به‌صورت دقیق رصد و مدیریت شده است.