درگیری معترضان با پلیس در بولیوی؛ ۵۷ نفر بازداشت شدند

در پی اعتراضات گسترده علیه دولت بولیوی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف لاپاز، ۵۷ نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، معدن کاران، گروه های بومی، معلمان، دانشجویان و کارگران در اطراف لاپاز پایتخت اداری کشور بولیوی با ایجاد موانعی در جاده ها با نیروهای پلیس درگیر شدند.
دولت بولیوی در این خصوص اعلام کرد: به دلیل بسته شدن جاده ها و نرسیدن بیماران به مراکز درمانی، ۳ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۵۷ نفر نیز به دلیل مشارکت در ناآرامیها بازداشت شدهاند.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند و معترضان نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف پاسخ دادند.
خوزه لوئیس گالوز، سخنگوی دولت بولیوی اعلام کرد: نیرویی متشکل از ۳ هراز و ۵۰۰ نظامی و پلیس برای جمعآوری موانع جادهای عملیات گستردهای را آغاز کردهاند.
وی هدف از این عملیات را تامین مسیر انتقال مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و اکسیژن به بیمارستانها ادعا کرد و افزود که عملیات همچنان ادامه دارد.
در همین حال، دولتهای پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، پرو، اکوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس در بیانیهای مشترک نسبت به وضعیت کنونی بولیوی ابراز نگرانی کردند.
معدنکاران، اتحادیهها و گروههای اجتماعی در بولیوی مدت هاست نسبت به بحران سوخت، تورم بالا، کمبود دلار و مشکلات اقتصادی اعتراض می کنند.
