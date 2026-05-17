درگیری معترضان با پلیس در بولیوی؛ ۵۷ نفر بازداشت شدند

در پی اعتراضات گسترده علیه دولت بولیوی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف لاپاز، ۵۷ نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، معدن‌ کاران، گروه‌ های بومی، معلمان، دانشجویان و کارگران در اطراف لاپاز پایتخت اداری کشور بولیوی با ایجاد موانعی در جاده‌ ها با نیروهای پلیس درگیر شدند.

دولت بولیوی در این خصوص اعلام کرد: به دلیل بسته شدن جاده‌ ها و نرسیدن بیماران به مراکز درمانی، ۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۵۷ نفر نیز به دلیل مشارکت در ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌ آور استفاده کردند و معترضان نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف پاسخ دادند.

خوزه لوئیس گالوز، سخنگوی دولت بولیوی اعلام کرد: نیرویی متشکل از ۳ هراز و ۵۰۰ نظامی و پلیس برای جمع‌آوری موانع جاده‌ای عملیات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

وی هدف از این عملیات را تامین مسیر انتقال مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و اکسیژن به بیمارستان‌ها ادعا کرد و افزود که عملیات همچنان ادامه دارد.

در همین حال، دولت‌های پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، پرو، اکوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس در بیانیه‌ای مشترک نسبت به وضعیت کنونی بولیوی ابراز نگرانی کردند.

معدن‌کاران، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی در بولیوی مدت‌ هاست نسبت به بحران سوخت، تورم بالا، کمبود دلار و مشکلات اقتصادی اعتراض می‌ کنند.