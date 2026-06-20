به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رودریگو پاز رئیس جمهور بولیوی امروز شنبه پس از گذشت هفتهها از آغاز اعتراضات گسترده ضد دولتی به دلیل افزایش هزینههای زندگی و فشار اقتصادی حالت فوق العاده اعلام کرد.
کنگره بولیوی پیشتر با اکثریت قاطع آرا قانونی را تصویب کرد که به رئیسجمهور این کشور اجازه میدهد در پی گسترش اعتراضات سراسری، حالت اضطراری اعلام کرده و نیروهای ارتش را برای مقابله با معترضان به خیابانها اعزام کند.
مخالفان دولت معتقدند سیاستهای ریاضتی و حذف یارانه سوخت که از سوی دولت جدید اجرا شده، فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است.
این اعتراضات با حمایت اتحادیههای کارگری و کشاورزان شکل گرفته است. و خواستار استعفای پاز هستند. انسداد جادهها باعث کمبود مواد غذایی، سوخت و لوازم پزشکی در بخشهایی از کشور شده و اقتصاد کشور را در ۵۰ روز گذشته فلج کرده است.
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