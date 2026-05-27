بولیوی به شدت ناآرام است؛ چراغ سبز کنگره به ورود ارتش به خیابانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از ناآرامی های گسترده در بولیوی خبر می دهند. این اعتراضات گسترده به علت نابسامانی اقتصادی است.

کنگره بولیوی با اکثریت قاطع آرا قانونی را تصویب کرد که به رئیس‌جمهور این کشور اجازه می‌دهد در پی گسترش اعتراضات سراسری، حالت اضطراری اعلام کرده و نیروهای ارتش را برای مقابله با معترضان به خیابان‌ها اعزام کند.

این قانون در پارلمان بولیوی با حمایت بیش از دوسوم نمایندگان به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که پیش‌تر نیز در مجلس سنای این کشور تأیید شده بود. بر اساس این قانون، «رودریگو پاز» رئیس‌جمهور بولیوی اختیار خواهد داشت در شرایط بحرانی از ارتش برای کنترل ناآرامی‌ها استفاده کند.

تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که اعتراضات گسترده کارگری، معدنی، کشاورزی و حمل‌ونقل وارد چهارمین هفته خود شده و بخش‌های بزرگی از بولیوی را فلج کرده است. معترضان با بستن جاده‌ها و مسیرهای اصلی، پایتخت اداری کشور یعنی لاپاز را عملاً در محاصره قرار داده‌اند و کمبود شدید سوخت، مواد غذایی و دلار زندگی روزمره مردم را با اختلال جدی مواجه کرده است.

مخالفان دولت معتقدند سیاست‌های ریاضتی و حذف یارانه سوخت که از سوی دولت جدید اجرا شده، فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است.