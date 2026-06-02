تصاویر ماه آبی ۲۰۲۶ را در سراسر جهان ببینید

ماه آبی ماه می ۲۰۲۶، نمایشی شگفت انگیز در روزهای گذشته اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماه آبی نامی است که به دومین ماه کامل در یک ماه تقویمی داده شده است. این رویداد نادر هر دوسال ونیم یک بار رخ می دهد زیرا مدار ۲۹.۵ روزه ماه به طور کامل با تقویم سازگار نمی شود. همچنین این نام برای سومین ماه کامل در یک فصل با چهار ماه کامل نیز به کار می رود. ماه آبی می سال جاری میلادی کوچک ترین ماه کامل سال بود که به میکرومون مشهور است. میکرومون زمانی رخ می دهد که ماه در دور دست ترین فاصله مدار خود نسبت به زمین قرار دارد. در نتیجه در آسمان اندکی کوچک تر دیده می شد اما همچنان به اندازه کافی درخشان بود.

در هر حال کوچک ترین ماه آبی ۲۰۲۶ درسراسر جهان قابل مشاهده بود و تصاویر خارق العاده ای از آن ثبت شد: