به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مجموعه تازه منتشر شده شامل ۱۶۱ فایل است که بیشتر آنها پی دی اف و به شکل بازگویی گزارش‌های تحقیقاتی و شهادت‌های شاهدان عینی از جمله شهادت هایی از فضانوردان ماموریت های فضایی آپولو هستند که برخی از آنها اشیای عجیبی نزدیک ماه دیده اند. البته چند محتوای تصویری از جمله ۳۰ ویدئو نیز در بین فایل ها وجود دارد که طیف وسیعی از اشیا پرنده شناسایی نشده و عجیب یا پدیده های غیر طبیعی شناسایی نشده را شامل می شوند.

به عنوان مثال یکی از اسناد ارسالی از فرماندهی مرکزی آمریکا، شامل فیلم پنج ثانیه ای ضبط شده توسط یک دوربین فیلمبرداری FMV در اکتبر ۲۰۲۴ در سوریه است.

پنتاگون سعی نکرده این رویدادهای ناشناخته را در ویدئوها توضیح دهد. در عوض در متنی همراه ویدئوها آمده است: خوانندگان نباید هیچ بخشی از این توصیفات را به عنوان قضاوتی تحلیلی، نتیجه گیری تحقیقاتی یا تعیین امور واقعی در خصوص صحت رویداد یا ماهیت و اهمیت آن، تفسیر کنند.

علاوه بر آن چنین رویدادهای ناشناخته لزوما به معنای فضایی نیست. کارشناسان تاکید دارند انواع مختلفی از توضیحات مرتبط با زمین برای چنین مشاهداتی وجود دارد که شامل پهپادهای بسیار پیشرفته تا باگ های نرم افزاری و اختلالات ابزاری می شود.

طبق گزارش موجود فایل های بیشتری به زودی منتشر می شود.