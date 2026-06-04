استانها خراسان رضوی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۹ دریافت تصاویر داوود بهگام مهمانی بزرگ عید غدیر در مشهد مهمانی و جشن بزرگ عید غدیر با حضور گسترده مردم در مشهد برگزار شد. برچسبها عکس استانها مشهد جشن غدیر مهمونی کیلومتری غدیر 1405 مطالب مرتبط اجرای قطعه «مست نجف» توسط علیاکبر حائری در مهمونی کیلومتری مشهد اهتزاز پرچم ایران در مهمونی کیلومتری غدیر مشهد توزیع غذای هزار نفری به مناسبت عید غدیر در چناران حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر روایت حس و حال مردم در مهمونی کیلومتری غدیر در مشهد
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