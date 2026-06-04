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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷

توزیع غذای هزار نفری به مناسبت عید غدیر در چناران

توزیع غذای هزار نفری به مناسبت عید غدیر در چناران

چناران- هزار نفر در روز عید غدیر خم در محله مسجد خاتم‌الانبیا (ص) چناران اطعام شدند.

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خبرنگار: ملیحه مداح

کد مطلب 6850605

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