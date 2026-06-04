https://mehrnews.com/x3cffh ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6850605 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ توزیع غذای هزار نفری به مناسبت عید غدیر در چناران چناران- هزار نفر در روز عید غدیر خم در محله مسجد خاتمالانبیا (ص) چناران اطعام شدند. دریافت 13 MB خبرنگار: ملیحه مداح کد مطلب 6850605 کپی شد مطالب مرتبط اهتزاز پرچم ایران در مهمونی کیلومتری غدیر مشهد روایت حس و حال مردم در مهمونی کیلومتری غدیر در مشهد اجرای قطعه «مست نجف» توسط علیاکبر حائری در مهمونی کیلومتری مشهد مهمانی بزرگ عید غدیر در مشهد عید غدیر متفاوت در مشهد برچسبها خراسان رضوی چناران و بینالود مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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