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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۷

حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر

حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر

همدان- مردم رزن با حضور پرشور در «مهمانی کیلومتری» غدیر ولایت حضرت علی(ع) را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6850574

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