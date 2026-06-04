https://mehrnews.com/x3cfdF ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6850574 استانها همدان استانها همدان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۷ حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر همدان- مردم رزن با حضور پرشور در «مهمانی کیلومتری» غدیر ولایت حضرت علی(ع) را جشن گرفتند. دریافت 50 MB کد مطلب 6850574 کپی شد مطالب مرتبط «ذوالفقار علی» در قلب اراک؛ طنین غدیر در امتداد امنیت و اقتدار مهمونی غدیر در بندرخمیر برگزار شد توزیع کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر در ارومیه مهمانی بزرگ عید غدیر در مشهد غدیر در خیابان انقلاب؛ برپایی بزرگترین سفره اطعام علوی در میاندوآب برپایی جشن غدیر در شهرستان مرزی پلدشت توزیع ۴۳۰۰ پرس غذای گرم در شهر ایلام به مناسبت غدیر جشن بزرگ عید سعید غدیر در قزوین رکوردشکنی تبریزیها در همایش بزرگ پیادهروی عید غدیر اجتماع غدیر تا ظهور در مسجد مقدس جمکران برچسبها همدان مهمونی کیلومتری غدیر 1405 عید سعید غدیرخم
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