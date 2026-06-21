استانها فارس ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷ دریافت تصاویر امین فائضی سوگواره «احلی من العسل» در شیراز سوگواره دانش آموزی احلی من العسل با حضور بیش از هزار دانش آموز شیرازی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد. برچسبها سوگواره احلی من العسل همایش احلی من العسل دانش آموزان شیراز عکس استانها مطالب مرتبط برگزاری سوگواره دانش آموزی احلی من العسل در شیراز اجتماع «احلی من العسل» در شیراز برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در استان فارس سوگواره «احلی من العسل» در شیراز برگزار شد نهمین سوگواره نمایشی «فانوس اشک» در قزوین برگزار میشود سوگواره احلی من العسل در شیراز
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