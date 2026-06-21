۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷

امین فائضی

سوگواره «احلی من العسل» در شیراز

سوگواره دانش‌ آموزی احلی من العسل با حضور بیش از هزار دانش آموز شیرازی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

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