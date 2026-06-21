به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی از برگزاری نهمین دوره سوگواره آیینی و نمایشی «فانوس اشک» در قزوین خبر داد و اظهار کرد: به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع)، امسال نیز همانند سال‌های گذشته توفیق برگزاری این برنامه فاخر و تأثیرگذار را داریم که به یکی از برنامه‌های شاخص و جریان‌ساز عاشورایی استان قزوین تبدیل شده است.

وی افزود: نهمین سوگواره «فانوس اشک» روز پنجشنبه چهارم تیرماه از ساعت ۲۰ در بلوار جمهوری اسلامی قزوین، جنب اثر تاریخی میمون‌قلعه برگزار خواهد شد.

مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی حضرت جوادالائمه (ع) با اشاره به بخش‌های مختلف این برنامه گفت: مقتل‌خوانی حضرت سیدالشهدا (ع)، اجرای نمایش شام غریبان و نمایش «ایران حسین (ع)» از مهم‌ترین بخش‌های این سوگواره است که تلاش دارد حوادث پس از عاشورا و نقش الهام‌بخش قیام امام حسین (ع) در مقاومت ملت ایران و همچنین اتحاد اقوام مختلف در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را در قالبی هنری به تصویر بکشد.

رحیمی با بیان اینکه «فانوس اشک» تلفیقی از روایت، نمایش و حماسه است، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه انتقال پیام عاشورا با زبان هنر به نسل جوان است، چرا که معتقدیم هنر دینی و آیینی می‌تواند تأثیری عمیق‌تر و ماندگارتر بر مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، داشته باشد.

وی ادامه داد: در اجرای این سوگواره از ظرفیت نیروهای جوان، متعهد و خلاق در حوزه تئاتر مذهبی استفاده شده و تمامی اجراها به صورت زنده و در ارتباط مستقیم با مردم برگزار می‌شود.

مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی حضرت جوادالائمه (ع) با اشاره به استقبال گسترده مردم از دوره‌های گذشته این برنامه خاطرنشان کرد: «فانوس اشک» در سال‌های گذشته با حضور پرشور شهروندان همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز عاشقان اهل‌بیت (ع) استقبال باشکوهی از این برنامه داشته باشند.

رحیمی از مردم استان قزوین و شهرهای اطراف دعوت کرد در این آیین حضور یابند و گفت: از همه مردم شریف، ولایتمدار و حسینی دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های نهضت عاشورا، زمینه آشنایی هرچه بیشتر فرزندان خود را با پیام‌های عمیق و انسان‌ساز این واقعه عظیم فراهم کنند.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم در شب شام غریبان سیدالشهدا (ع)، دل‌های مردم با مصائب حضرت زینب کبری (س) و اسرای کربلا همراه شود و این مراسم بتواند فضایی سرشار از معرفت، حماسه و عشق به اهل‌بیت (ع) را برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.