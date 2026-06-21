برگزاری سوگواره دانش‌ آموزی احلی من العسل در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت: حضرت امام خمینی«ره» و رهبر شهید انقلاب راه امام حسین (ع) را به خوبی در کشور تببین کردند.

وی با بیان رشادت های قاسم ابن الحسن در کربلا ادامه داد: این حضرت مرگ در راه خداوند را از عسل شیرین تر دانست و به همین مناسبت نوجوانان ایرانی با شجاعت و دلیری این مسیر را ادامه خواهند داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: درجنگ تحمیلی اخیر نوجوانان عزیزی در کشورمان همچون قاسم ابن الحسن شهید شدند و با رشادت خود به معنای واقعی احلی من العسل را معنا کردند.

کلاری گفت: قاسم ابن الحسن به‌عنوان الگوی نوجوان ایرانی دارای ویژگی هایی همچون داشتن معرفت و امام شناسی بود و جایی که لازم بود برای دفاع از امام خویش اقدام کرد.

وی ادامه داد: امروز قاسم ابن الحسن های ایرانی کسانی هستند که با علم و دانش منجر به پیشرفت کشور می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: ولایت پذیری از شاخص های مهم قاسم ابن الحسن بود و امروز هم همه نگاه های ما به فرامین رهبر انقلاب خواهد بود.

کلاری گفت: بیش از هزار دانش آموز در چهاردهمین دوره سوگواره دانش آموزی احلی من العسل در شیراز حضور دارند که همزمان این مراسم در سراسر استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: دانش آموزان امروز برای تجدید بیعت با آرمان های امام حسین(ع) با رویکرد نوجوان حسینی و با تبعیت از فرماندهی امام حسین (ع) در این برنامه شرکت کرده اند و نشان دادند که یک سرباز تمام عیار برای لشکر امام حسین(ع) هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: نوجوانان امروز، نسل پیشتاز، مبارز و آینده‌ساز کشور هستند و در آینده سکان‌دار ایران اسلامی خواهند بود؛ از این رو آشنایی آنان با الگوهای ماندگار عاشورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلاری تصریح کرد: تلاش ما این است که دانش‌آموزان با این فرهنگ ناب و روحیه ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی آشنا شوند، فرهنگی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز در میان نوجوانان این سرزمین جلوه‌گر بوده است.