استانها یزد ۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸ اینفوگرافیک؛ رشد صادرات و تقویت تراز تجاری در یزد یزد - استان یزد در یکسال گذشته با ثبت ۲۲۳ میلیون دلار صادرات و رشد ۸۷ درصدی، گام بلندی در توسعه تجارت خارجی برداشته است. برچسبها اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها گمرک صادرات غیرنفتی تراز تجاری مطالب مرتبط شناسایی ۵ شرکت متخلف ارزی در یزد؛ بازگشت ۳.۵ هزار میلیارد ارز دولتی اردکان؛ قطب تولید فرآوردههای کنجدی در ایران اینفوگرافیک؛ فعالیت بیش از ۲۰ هزار بافنده فرش دستباف در یزد اینفوگرافیک؛ بارندگی یزد ۲۵ درصد کمتر از میانگین بلند مدت اینفوگرافیک؛ جهش تاریخی صادرات یزد به آفریقا
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