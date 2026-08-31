۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸

اینفوگرافیک؛ رشد صادرات و تقویت تراز تجاری در یزد

یزد - استان یزد در یک‌سال گذشته با ثبت ۲۲۳ میلیون دلار صادرات و رشد ۸۷ درصدی، گام بلندی در توسعه تجارت خارجی برداشته است.

اینفوگرافیک؛ رشد صادرات و تقویت تراز تجاری در یزد

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