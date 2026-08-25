شناسایی ۵ شرکت متخلف ارزی در یزد؛ بازگشت ۳.۵ هزار میلیارد ارز دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی مرتبط، از کشف ۵ فقره پرونده عدم رفع تعهد ارزی شرکت‌های تولیدی و تجاری استان به مبلغ بیش از ۳.۵ همت خبرداد.

وی در تشریح این خبر افزود: در مرداد ماه سال جاری کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی این فرماندهی ۵ واحد شرکت تولیدی و تجاری، که نسبت به عدم رفع تعهد ارزی خود به ارزش بیش از ۳ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال معادل ۵۸,۵۳۸,۵۲۹ یورو اقدام ننمودند را شناسایی و با احضار متصدیان شرکت‌ها با پیگیری و اقدامات پلیسی منجر به بازگشت تعهد ارزی به صندوق ارزی دولت شده و متهمین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن اشاره به وضعیت اخلال در نظام اقتصادی در کشور و سوء استفاده برخی از افراد حقیقی و حقوقی جهت تعلل و فرار از پرداخت تعهدات ارزی، از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.