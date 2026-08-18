خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ شهر اردکان که همواره با میراث فرهنگی و جلوههای تاریخی خود شناخته شده، امروزه با تکیه بر توانمندیهای صنعتی خود، نقشی کلیدی در زنجیره تأمین صنایع غذایی کشور ایفا میکند. پیشینه طولانی فعالیت در حوزه فرآوری کنجد، این منطقه را از یک کانون گردشگری صرف، به یکی از مهمترین مراکز تولید محصولات کنجدی تبدیل کرده است؛ تا جایی که امروزه اردکان را به عنوان «مرکز اصلی و پایتخت محصولات کنجدی ایران» در معادلات اقتصادی کشور باز میشناسند.
ریشههای صنعت تولید ارده و حلواارده در این منطقه، با دانش بومی و مهارتهای اصیل نسلهای گذشته گره خورده است. این میراث ملموس، امروزه با ورود تکنولوژیهای مدرن در بخش تولید و بستهبندی، به شکلی نوین بازآفرینی شده است. واحدهای صنعتی فعال در اردکان، با تلفیق سنت و مدرنیته، طیف وسیعی از محصولات را تولید میکنند که فراتر از محصولات کلاسیک نظیر روغن کنجد و ارده است.
تنوع محصولات تولیدی در این شهرستان، از اردههای طعمدار و کاراملی گرفته تا محصولات نوآورانهای مانند تختُگ، حلوا سوهان و اردههای شکلاتی و پسته، نشاندهنده پاسخگویی دقیق این صنعت به نیازهای متنوع بازار و ذائقه مدرن مصرفکنندگان است.
جهش سه برابری صادرات کنجد از یزد
مدیرکل گمرکات استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش صادرات فرآوردههای کنجدی این استان در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد که هیچگونه محدودیتی برای صادرات این محصولات وجود ندارد.
محمد قاسمپور، با اشاره به آمار صادرات این محصول استراتژیک استان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۷۷۱ دلار فرآورده کنجدی از طریق گمرک یزد به بازارهای هدف خارجی صادر شده است.
وی در مقام مقایسه، این رقم را نسبت به سال ۱۴۰۳ که میزان صادرات این محصولات ۴۰ هزار و ۶۵۸ دلار بوده است، دارای رشدی چشمگیر دانست.
قاسمپور در خصوص مقاصد صادراتی فرآوردههای کنجدی یزد افزود: کشورهای پاکستان، عراق و بحرین بهعنوان بازارهای اصلی مقصد این کالای صادراتی شناسایی و محمولهها به این کشورها ارسال شده است.
مدیرکل گمرکات استان یزد تصریح کرد: برخلاف تصورات موجود، هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات فرآوردههای کنجدی وجود ندارد؛ بلکه گمرک استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ارزآوری، تسهیلات متعدد و متنوعی را برای تشویق و تسهیل فرایند صادرات این کالا در نظر گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک یزد آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مسیر صادرات محصولات تولیدی استان را برای بازرگانان هموار سازد.
یزد ۱۳ درصد از تولید محصولات کنجدی کشور را در اختیار دارد
فعال اقتصادی استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان یزد با بهرهگیری از ظرفیت ۷۰۰ واحد صنایع غذایی، هماکنون ۱۳ درصد از تولید محصولات کنجدی کشور را در اختیار دارد و فعالان اقتصادی این استان با هدفگذاری برای توسعه صادرات، در پی نفوذ به بازارهای جدید هستند.
اصغر نبیل، با تأکید بر اهمیت استراتژیک این حوزه تصریح کرد: محور اصلی موفقیت در اقتصاد مدرن، گذار از «صادرات کالا» به «صادرات ارزش» است؛ بهگونهای که فعالان این عرصه باید در تمامی حلقههای زنجیره ارزش، شامل فرآوری، بستهبندی، استانداردسازی، برندسازی و خدمات پس از فروش حضور مقتدرانه داشته باشند.
وی در تبیین ضرورت این رویکرد افزود: در اقتصاد امروز، ارزش افزوده نه در تولید محصول خام، بلکه در پیچیدگیهای فرآوری و توانایی تبدیل ماده اولیه به کالای نهایی نهفته است؛ حوزهای که یزد میتواند در آن نقشآفرینی جدی داشته باشد.
تجربه موفق اردکان در زنجیره اقتصادی کنجد
نبیل با اشاره به تجربه موفق اردکان در ایجاد زنجیره گسترده اقتصادی حول محور کنجد، یادآور شد: یزد علیرغم چالشهای اقلیمی و محدودیتهای شدید منابع آبی، با اتکا به دانش بومی، تجربه تاریخی و مدیریت کارآمد منابع، توانسته است در بخشهای مختلف صنایع غذایی از جمله محصولات کنجدی، آرد، شیرینی، فرآوردههای لبنی و گوشتی، جایگاه شاخصی در کشور کسب کند.
این فعال اقتصادی در پایان با اشاره به تنوع محصولات در ۷۰۰ واحد صنعتی و کارگاهی فعال در استان، بر ضرورت تقویت بازاریابی بینالمللی تأکید کرد و افزود که ظرفیتهای موجود در صنایع کنجدی یزد، بستری مناسب برای ارتقای سهم استان در بازارهای جهانی و حضور فعالتر در قاره آفریقا فراهم کرده است.
ثبت ملی جشنواره کنجد؛ گامی برای توسعه گردشگری خوراک
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان، در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تبدیل این ظرفیتهای تولیدی به موتور محرک گردشگری تأکید کرد.
مصطفی سپهری اردکانی تصریح کرد: ما در اردکان شاهد پیوندی عمیق میان هویت فرهنگی و توانمندیهای اقتصادی هستیم. محصولات کنجدی این منطقه صرفاً یک کالای مصرفی نیستند، بلکه بخشی از میراث فرهنگی ما محسوب میشوند.
وی ادامه داد: تلاشهای ما بر این محور استوار است که از طریق رویدادهای تخصصی، این ظرفیت را به سطح ملی و بینالمللی برسانیم. برگزاری جشنوارههای محصولات کنجدی، نه تنها بستری برای حمایت از تولیدکنندگان محلی است، بلکه گامی اساسی در توسعه گردشگری خوراک به شمار میرود.
سپهری افزود: در همین راستا، دستاوردهای ما تاکنون منجر به ثبت رسمی این جشنوارهها در فهرست ملی رویدادهای گردشگری ایران تحت شماره ۱۰۴۳۰۱۱۱۷ شده است که نشاندهنده اعتبار و رسمیت این رویداد در سطح کشور است.
توسعه پایدار صنعت فرآوردههای کنجدی در اردکان، میتواند دریچهای نو به سوی شکوفایی گردشگری و اقتصاد منطقه بگشاید. با تکیه بر ثبت رسمی رویدادهای تخصصی و افزایش کیفیت محصولات، انتظار میرود این شهرستان در آیندهای نزدیک، جایگاه خود را به عنوان یک برند جهانی در حوزه محصولات کنجدی تثبیت کند.
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