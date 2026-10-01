استانها آذربایجان شرقی ۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵ اینفوگرافیک؛ آغاز کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی تبریز- کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی با هدف افزایش تولید و بهرهوری مزارع آغاز شده است. برچسبها اینفوگرافیک جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اینفوگرافیک استانها کشت پاییزه مطالب مرتبط شفیعی: خرید گندم در آذربایجانشرقی از ۳۷۴ هزار تن گذشت رحیمزاده: ۵۴۶ هزار هکتار اراضی آذربایجانشرقی آماده کشت پاییزه شد اینفوگرافیک؛ گیلان سالمندترین استان کشور سرمایهگذاری ۱۷۳ همتی در ۱۲۷ طرح گردشگری آذربایجان شرقی
نظر شما