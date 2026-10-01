۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵

اینفوگرافیک؛ آغاز کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی

تبریز- کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی با هدف افزایش تولید و بهره‌وری مزارع آغاز شده است.

اینفوگرافیک؛ آغاز کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی

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