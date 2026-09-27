به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عص. یکشنبه در آیین افتتاح طرحهای گردشگری آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری و با حضور وبیناری رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیتهای گردشگری استان در سالهای اخیر زمینه ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به این حوزه را فراهم کرده و بخش قابل توجهی از طرحهای در حال اجرا با سرمایهگذاری این بخش دنبال میشود.
وی با اشاره به اجرای ۱۲۷ طرح گردشگری در آذربایجان شرقی افزود: مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این طرحها ۱۷۳ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی تأمین میشود.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: همزمان با هفته دولت نیز ۱۳ طرح گردشگری با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۸۵ نفر به بهرهبرداری رسید و در آیین امروز نیز ۶ طرح گردشگری با سرمایهگذاری حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
سرمست با اشاره به اشتغالزایی این طرحها گفت: بهرهبرداری از پروژههای جدید گردشگری استان برای ۱۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد میکند.
وی هتل آراز در جلفا، یک سفرهخانه سنتی در ملکان، یک سفرهخانه سنتی در اسکو، مجتمع گردشگری ققنوس در مراغه، مجتمع گردشگری پارسیس در مراغه و مرکز آبدرمانی اردها در سراب را از جمله طرحهای افتتاحشده عنوان کرد.
بهرهبرداری از ۱۳۵۵ پروژه در هفته دولت
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت گفت: در این هفته یک هزار و ۳۵۵ پروژه عمرانی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی با مجموع سرمایهگذاری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
سرمست افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند به افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این حوزه در استان کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل موزه فرش تبریز را از مطالبات مهم استان دانست و گفت: این پروژه اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
استاندار آذربایجان شرقی از رئیسجمهور درخواست کرد با تخصیص اعتبار مورد نیاز، روند تکمیل موزه فرش تبریز تسریع شده و زمینه بهرهبرداری از این پروژه فراهم شود.
سرمست همچنین با اشاره به سفرهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجان شرقی، بر اهمیت حمایت از طرحهای گردشگری و استفاده از ظرفیتهای استان در توسعه این بخش تأکید کرد.
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