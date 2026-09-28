به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روند خرید گندم در آذربایجان‌شرقی همچنان ادامه دارد و تاکنون ۳۳۷ هزار و ۷۸۱ تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: علاوه بر خرید تضمینی، ۲۱ هزار و ۳۸۰ تن گندم به‌صورت توافقی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن نیز به‌عنوان گندم بذری از کشاورزان استان خریداری شده است که مجموع گندم تحویلی به شبکه خرید استان را به بیش از ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تن رسانده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: خرید گندم در استان از طریق ۶۹ مرکز خرید انجام می‌شود و تاکنون ۱۰۱ هزار و ۹۱۶ محموله گندم در سامانه مربوطه ثبت شده است.

شفیعی با اشاره به ارزش گندم خرید تضمینی خریداری‌شده در استان گفت: ارزش ۳۳۷ هزار و ۷۸۱ تن گندم خریداری‌شده به‌صورت تضمینی، ۱۶۶ هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال از این مبلغ به حساب گندمکاران آذربایجان‌شرقی واریز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد ارزش گندم خریداری‌شده تاکنون پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر ۶۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان باقی مانده است.

پرداخت مطالبات؛ دغدغه گندمکاران برای کشت پاییزه

شفیعی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه کشاورزان برای آغاز کشت پاییزه و تهیه نهاده‌های مورد نیاز به نقدینگی حاصل از فروش محصول خود نیاز دارند.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران استان در حال انجام است تا منابع مالی مورد نیاز آنان برای فعالیت‌های کشاورزی و کشت فصل آینده تأمین شود.

افزایش ۱۶ درصدی خرید تضمینی گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین از افزایش ۱۶ درصدی خرید تضمینی گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: افزایش میزان گندم تحویلی به مراکز خرید نشان‌دهنده رشد خرید این محصول در استان است.

شفیعی این افزایش را حاصل تولید و تحویل بیشتر محصول از سوی کشاورزان و فعالیت مجموعه‌های اجرایی، مراکز خرید و شبکه تعاون روستایی دانست و اظهار کرد: روند خرید گندم همچنان ادامه دارد و مراکز خرید استان در حال دریافت محصول کشاورزان هستند.

تداوم خرید گندم در آذربایجان‌شرقی

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، تاکنون مجموع خرید تضمینی، توافقی و بذری گندم در استان از ۳۷۴ هزار تن عبور کرده است.

در بخش خرید تضمینی نیز بیش از ۳۳۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و ارزش این محصول به بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. با وجود پرداخت نزدیک به ۹۸.۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات، هنوز بیش از ۶۸.۱ هزار میلیارد ریال از بهای گندم خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت نشده است.

افزایش ۱۶ درصدی خرید تضمینی در کنار ادامه فعالیت مراکز خرید، بیانگر تداوم روند تحویل محصول در استان است؛ روندی که در ادامه، میزان نهایی خرید گندم و وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان را مشخص خواهد کرد.