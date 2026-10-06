روسیه: برخی در صدد کاهش تعامل کشورهای منطقه با مسکو، تهران و پکن هستند

مدیر اداره چهارم گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: بازیگران فرامنطقه‌ای به دنبال کاهش تعامل کشورهای منطقه با مسکو، تهران و پکن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل کالوگین مدیر اداره چهارم گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع وزارت خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: بازیگران فرامنطقه‌ ای به دنبال تثبیت جای پای خود در قفقاز جنوبی و کاهش تعامل کشورهای منطقه با مسکو، تهران و پکن هستند.

مدیر اداره چهارم گروه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع وزارت خارجه روسیه ادامه داد: قفقاز جنوبی در حال تحول است؛ پیوندهای بین‌المللی آن در حال گسترش و توان نقش‌آفرینی آن در حال افزایش است که این امر کاملاً منعکس‌کننده واقعیت‌ های جهان چندقطبی امروز است.

میخائیل کالوگین گفت: روابط روسیه و جمهوری آذربایجان بر پایه اصول حسن همجواری، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر در حال توسعه است. ارمنستان تلاش می‌کند مسئولیت خروج احتمالی پایگاه نظامی روس یه از گیومری را به گردن مسکو بندازد.

وی سپس اضافه کرد: روسیه آماده است در چارچوب گفتگویی مشخص با ارمنستان، تمامی مسائل پیرامون پایگاه نظامی در گیومری را بررسی کند.