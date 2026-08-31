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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

دیدار روسای جمهور روسیه و چین در حاشیه اجلاس شانگهای

دیدار روسای جمهور روسیه و چین در حاشیه اجلاس شانگهای

ولادیمیر پوتین و شی‌جین پینگ در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی او روز دوشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند.

دو طرف درباره روابط دوجانبه گفتگو کردند و پوتین گفت که همکاری بین مسکو و پکن در همه زمینه‌ها با موفقیت در حال توسعه است.

یکی از موضوعات اصلی، سفر بدون ویزا بود و رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کشورش آماده همکاری با پکن و دائمی کردن این اقدام است در صورتی که چین آن را مفید بداند.

رسانه‌های روسی نیز گزارش دادند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از ورود به بیشکک، پایتخت قرقیزستان با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد.

پوتین و شی پیش از این از اجلاس‌های سازمان همکاری شانگهای برای بیان دیدگاه خود در مورد جهان چندقطبی و ارائه جبهه متحد علیه غرب استفاده کرده‌اند.

سران روسیه، چین، ترکیه، هند و ایران روز دوشنبه برای اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای که به دنبال ایجاد موازنه در برابر غرب است، در قرقیزستان حضور یافتند.

بلوک منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای - که روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، چهار کشور آسیای مرکزی و بلاروس را گرد هم می‌آورد - بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نارندرا مودی، رئیس جمهور هند و شهباز شریف، رئیس جمهور پاکستان نیز در بیشکک حضور دارند.

کد مطلب 6933356

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