به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای عضو بریکس روز شنبه بر سر بیانیه مشترک هجدهمین اجلاس این گروه توافق کردند. چهار منبع به رویترز گفتند این بیانیه که قرار است بعداً توسط رهبران تصویب شود، بدون اشاره به نام کشور خاصی، جنگ یکجانبه از سوی هر کشوری را محکوم خواهد کرد.

دستیابی به این توافق در حالی صورت گرفته که ایران و امارات، دو عضو بریکس اختلافاتی دارند. دیپلمات‌های بریکس تلاش کرده‌اند موضعی درباره بحران خاورمیانه پیدا کنند که مورد قبول هر دو کشور باشد. وزرای خارجه بریکس در نشست ماه مه نیز در دهلی‌نو به دلیل همین اختلافات نتوانسته بودند بیانیه مشترک صادر کنند.

بریکس همچنین به‌دنبال افزایش نقش خود در نظام بین‌الملل و اصلاح نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.

سران روسیه، چین، ایران، آفریقای جنوبی و امارات از جمله شرکت‌کنندگان در اجلاس دهلی‌نو هستند. اعضای بریکس بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و نزدیک به یک‌چهارم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.

گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ با هدف به چالش کشیدن نظم جهانی تحت سلطه آمریکا و متحدان غربی آن شکل گرفت. این گروه اکنون شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.