نشست بین‌المللی «انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل؛ تغییر سیاسی یا تداوم وضع موجود؟» با حضور کارشناسان ایرانی، مصری و ترکیه‌ای در خبرگزاری مهر برگزار شد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل؛ تغییر سیاسی یا تداوم وضع موجود؟» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اسرائیل و مسائل بین‌الملل در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، إنجی بدوی، پژوهشگر حوزه اسرائیل از مصر، محمود مصلح خان، کارشناس مسائل بین‌الملل از ترکیه، محمد یزدان‌پناه، کارشناس مسائل اسرائیل و محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر، حضور داشتند.

فیلم کامل این نشست به‌زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.