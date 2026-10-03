باراک: نتانیاهو برای ایجاد شرایط جنگی و تعویق انتخابات تلاش می کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تصریح کرد که بنیامین نتانیاهو به دنبال فراهم کردن شرایط برای ورود به جنگی است که بتواند به تعویق انتخابات منجر شود.

وی با اشاره به اینکه «نتانیاهو همان‌ طور که نفس می‌کشد، دروغ می‌گوید»، تصریح کرد که نگرانی‌های واقعی وجود دارد که نتانیاهو تصمیمات خود را نه بر اساس منافع امنیتی، بلکه با هدف حفظ بقای سیاسی و شخصی خود اتخاذ کند.

باراک ادامه داد: «مدتی است هشدار می‌دهم که نتانیاهو نه تنها در پرونده ایران، بلکه در کرانه باختری و غزه نیز شرایطی را فراهم می‌کند که تنها یک جرقه برای شعله‌ور کردن جنگ، حتی چند روز پیش از انتخابات، کافی باشد.»

در همین رابطه نتایج تازه‌ترین نظرسنجی روزنامه عبری زبان «معاریو» نشان می‌دهد ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی نسبت به نظرسنجی قبلی ۲ کرسی افزایش داشته و به ۵۱ کرسی رسیده است؛ در مقابل، احزاب مخالف صهیونیستی با کاهش ۲ کرسی، ۵۳ کرسی به دست می‌آورند.

بر اساس این نظرسنجی، حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۱ کرسی همچنان بیشترین کرسی را در میان احزاب به دست می‌آورد، اما نسبت به نظرسنجی قبلی یک کرسی و طی یک ماه ۴ کرسی از دست داده است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز از ۱۸ به ۱۹ کرسی افزایش یافته است.

حزب «با هم» ۱۳ کرسی، دموکرات‌ها ۱۰ کرسی، «اسرائیل خانه ما» و «عوتسما یهودیت» هر کدام ۹ کرسی، فهرست مشترک عربی ۷ کرسی، «یهدوت هتوراه» و شاس هر کدام ۷ کرسی و «صهیونیسم دینی» ۵ کرسی کسب می‌کنند. فهرست «رعم» نیز ۵ کرسی و حزب «عمخا یسرائیل» و فهرست «نیروهای ذخیره ـ اقتصاد» هر کدام ۴ کرسی به دست می‌آورند.

بر این اساس، مجموع احزاب عربی ۱۲ کرسی دارند و فهرست «نیروهای ذخیره ـ اقتصاد» نیز به صورت جداگانه ۴ کرسی کسب می‌کند؛ از این رو ارقام ۵۱ کرسی برای ائتلاف و ۵۳ کرسی برای مخالفان، به تنهایی مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را تشکیل نمی‌دهند.

در بخش مربوط به نخست‌وزیری، طبق داده‌های ارائه‌ شده در این نظرسنجی، آیزنکوت ۴۷ درصد و نتانیاهو ۴۱ درصد حمایت کسب کرده‌اند و فاصله میان آنها به ۶ واحد درصد رسیده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان به درجات مختلف نسبت به وقوع دوباره یک حادثه امنیتی در ابعاد حوادث هفتم اکتبر ابراز نگرانی کرده‌اند؛ ۲۴ درصد گفته‌اند بسیار نگران هستند و ۴۳ درصد نیز تا حدودی ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که ۲۶ درصد گفته‌اند نگران چنین سناریویی نیستند.