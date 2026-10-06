رژیم صهیونیستی مانع ورود کمیته انتخابات فلسطین به غزه و قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، یک منبع مسئول فلسطینی روز سه‌شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ورود نمایندگان کمیته مرکزی انتخابات فلسطین به نوار غزه و شهر قدس اشغالی مخالفت کرده است.

این منبع که نامش فاش نشده است، گفت: دولت رژیم صهیونیستی اجازه ورود اعضای کمیته مرکزی انتخابات به غزه و قدس را برای پیگیری روند برگزاری انتخابات صادر نکرده است.

چنین اقدامی در آستانه انتخابات پارلمانی فلسطین در اواخر نوامبر، روند آماده‌سازی برای برگزاری این انتخابات را با چالش مواجه می‌کند.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نهم ژوئیه گذشته با صدور فرمانی، ۲۸ نوامبر را به‌عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در قدس شرقی، کرانه باختری اشغالی و نوار غزه تعیین کرده بود. در صورت برگزاری این انتخابات، این نخستین انتخابات پارلمانی فلسطین از سال ۲۰۰۶ خواهد بود.

کمیته مرکزی انتخابات فلسطین نیز از ۲۶ سپتامبر روند دریافت درخواست‌های ثبت فهرست‌های انتخاباتی را آغاز کرده است.

این کمیته طی چهار روز نخست، درخواست ثبت هشت فهرست انتخاباتی را دریافت کرد و روند ثبت‌نام تا ۱۳ اکتبر ادامه خواهد داشت.

«حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز دوم اوت گذشته اعلام کرده بود در صورتی که برگزاری انتخابات به دلیل ممانعت یا ایجاد اختلال در روند آن در نوار غزه یا هر بخش دیگری از سرزمین‌های فلسطینی امکان‌پذیر نباشد، گزینه جایگزین، تشکیل شورای ملی فلسطین از طریق توافق خواهد بود؛ چرا که سازمان آزادی‌بخش فلسطین نماینده قانونی و تنها نماینده ملت فلسطین محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، حدود ۲.۹۷ میلیون فلسطینی واجد شرایط رأی دادن هستند که حدود ۱.۵۹ میلیون نفر از آنها در کرانه باختری، ۱.۲۴ میلیون نفر در نوار غزه و حدود ۱۴۰ هزار نفر نیز از دارندگان هویت قدس هستند.

آخرین انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و پس از آن، اختلافات سیاسی میان جنبش‌های «فتح» و «حماس» به شکاف سیاسی در فلسطین انجامید. حماس در آن انتخابات اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و حدود یک سال بعد کنترل نوار غزه را در دست گرفت؛ در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری فتح در کرانه باختری به فعالیت خود ادامه داد.

فعالیت شورای قانونگذاری فلسطین از سال ۲۰۰۷ متوقف شد و دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین نیز در سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی، انحلال این شورا را اعلام کرد.



