استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰ اینفوگرافیک؛ جهش صنعتی در سیستان و بلوچستان زاهدان- در این اینفوگرافیک به ظرفیت ها، شرایط و پیشرفت های صنایع در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت شهرک صنعتی واحد صنعتی سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ سراوان قطب تولید خرما در سیستان و بلوچستان محامی: با عوامل و حامیان شرارت در سیستانوبلوچستان قاطعانه برخورد شود اینفوگرافیک؛ دستاوردهای پلیس سیستان و بلوچستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ هشدار رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان درباره پیامکهای جعلی مالیاتی اینفوگرافیک؛ ترانزیت کالا در مرزهای شمال سیستان و بلوچستان
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