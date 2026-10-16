مسجد هزار ساله اردبیل در مسیر احیا

جمعه مسجد اردبیل با قدمت بیش از هزار سال در دوران سلجوقیان بر روی تپه باستانی با آثاری از دوره اشکانی ساخته شده است. این مسجد با شبستان ستون‌دار یکی از اولین مساجد دوران اسلامی منطقه آذربایجان ایران بوده و یکی از شاهدان تاریخی اردبیل به شمار می‌رود. جمعه مسجد اردبیل با دارا بودن آثاری از دوره سلجوقی، ایلخانی، صفوی و قاجار به عنوان یک موزه معماری شناخته می‌شود و اکنون با همت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل این مسجد تاریخی در حال احیا، مرمت و ساماندهی قرار دارد.