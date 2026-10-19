به گزارش خبرگزاری مهر، نگار سریع‌الاطلاق اظهار کرد: با تشکیل هفتمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری در سال جاری، ۱۴ طرح گردشگری در این کمیته با حضور اعضا بررسی شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: طرح‌های بررسی شده در این جلسه از نوع مجتمع گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی و محوطه گردشگری بودند که در نهایت اعضای کمیته با ۱۰ طرح موافقت کردند و مقرر شد ۴ طرح نیز پس از رفع ایرادات در جلسات بعدی مجددا طرح شود.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، سرعین، مشگین‌شهر، نمین و گرمی متقاضی سرمایه‌گذاری در قالب این ۱۴ طرح هستند، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح‌ها با بیش از ۱۱۴۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۶۰ نفر اشتغالزایی همراه باشد.

سریع‌الاطلاق ادامه داد: تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل با استقبال قابل توجهی روبرو است و کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی به صورت مستمر با برگزاری جلسات، طرح‌های متقاضی را بررسی می‌کند.