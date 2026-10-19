  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

بررسی ۱۴ طرح در کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری استان اردبیل

بررسی ۱۴ طرح در کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری استان اردبیل

اردبیل- معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از بررسی ۱۴ طرح در هفتمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار سریع‌الاطلاق اظهار کرد: با تشکیل هفتمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری در سال جاری، ۱۴ طرح گردشگری در این کمیته با حضور اعضا بررسی شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: طرح‌های بررسی شده در این جلسه از نوع مجتمع گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی و محوطه گردشگری بودند که در نهایت اعضای کمیته با ۱۰ طرح موافقت کردند و مقرر شد ۴ طرح نیز پس از رفع ایرادات در جلسات بعدی مجددا طرح شود.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، سرعین، مشگین‌شهر، نمین و گرمی متقاضی سرمایه‌گذاری در قالب این ۱۴ طرح هستند، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح‌ها با بیش از ۱۱۴۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۶۰ نفر اشتغالزایی همراه باشد.

سریع‌الاطلاق ادامه داد: تقاضای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل با استقبال قابل توجهی روبرو است و کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی به صورت مستمر با برگزاری جلسات، طرح‌های متقاضی را بررسی می‌کند.

کد مطلب 6982451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها