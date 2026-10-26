استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴ دریافت تصاویر محمد حسین فلاح ویژه برنامه «محفل» در تجمعات شبانه ایرانشهر ویژه برنامه «محفل» با حضور قاریان بین المللی و ملی در شهر ایرانشهر برگزار شد. برچسبها برنامه محفل محفل انس با قرآن کریم تجمعات مردمی تجمعات شبانه ایرانشهر عکس استانها مطالب مرتبط قاب ماندگار همدلی فارس و بلوچ در ویژه برنامه «محفل» در ایرانشهر شکوه وحدت از «بلوچستان» ایران آغاز برنامه با شکوه «محفل» در سرزمین «خورشید ولایت» اهالی «محفل» مهمان مردم سیستان و بلوچستان در ایرانشهر ایرانشهر امشب میزبان «محفلیها» در تجمع مردمی
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