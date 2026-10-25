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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

آغاز برنامه با شکوه «محفل» در سرزمین «خورشید ولایت»

آغاز برنامه با شکوه «محفل» در سرزمین «خورشید ولایت»

ایرانشهر- ویژه برنامه محفل همزمان با تجمعات شبانه با حضور قاریان برجسته ملی و بین المللی، در شهر ایرانشهر آغاز شد.

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کد مطلب 6989729

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