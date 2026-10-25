https://mehrnews.com/x3drby ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸ کد مطلب 6989729 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸ آغاز برنامه با شکوه «محفل» در سرزمین «خورشید ولایت» ایرانشهر- ویژه برنامه محفل همزمان با تجمعات شبانه با حضور قاریان برجسته ملی و بین المللی، در شهر ایرانشهر آغاز شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6989729 کپی شد مطالب مرتبط مخابره صدای زندگی از سیستان و بلوچستان شکوه وحدت از «بلوچستان» ایران شهروند بلوچ: از هیچ قدرتی نمیترسیم روایت راحله امینیان؛ مجری تلویزیونی از گشت و گذار دربازار رسولی زاهدان قاب ماندگار همدلی فارس و بلوچ در ویژه برنامه «محفل» در ایرانشهر ویژه برنامه «محفل» در تجمعات شبانه ایرانشهر جواد قارایی به راسته عطاریها در بازار حسینخانی رفت برچسبها برنامه محفل محفل انس با قرآن کریم ایرانشهر احمد ابوالقاسمی تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
نظر شما