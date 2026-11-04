استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۴ دریافت تصاویر محدثه وکیلی راهپیمایی ۱۳ آبان در زاهدان راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور پر شور مردم فارس و بلوچ در زاهدان برگزار شد. برچسبها عکس استانها زاهدان یوم الله 13 آبان مطالب مرتبط چهار گوشه سیستانوبلوچستان زیر پرچم ایران؛ از هامون تا مکران انهدام باند سارقان مسلح با پوشش مأموران انتظامی در سیستان و بلوچستان طنین استکبار ستیزی زاهدانی ها از «پایتخت وحدت اسلامی» جلوه های ویژه از راهپیمایی زاهدانی ها در ۱۳ آبان حال و هوای خیابان های زاهدان پس از ۲۴۹ شب
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