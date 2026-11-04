https://mehrnews.com/x3dwBv ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱ کد مطلب 7000310 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱ چهار گوشه سیستانوبلوچستان زیر پرچم ایران؛ از هامون تا مکران زاهدان- مردم استان سیستان و بلوچستان برگ حماسی و عزت مندانه دیگری را در تاریخ این استان در ۱۳ آبان رقم زدند. دریافت 21 MB کد مطلب 7000310 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در زاهدان وداع با شکوه زابلی ها با لاله پرپر حادثه تروریستی سراوان عرضه بنزین سوپر در دو جایگاه سوخت چابهار آغاز شد ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در دلگان رفع تصرف شد شهید گمنام ۱۹ ساله میهمان مردم «مهرستان» شد انهدام باند سارقان مسلح با پوشش مأموران انتظامی در سیستان و بلوچستان زابل پس از هفت ماه چشمانتظاری بارانی شد شکوه شتردوانی در پهنه طلایی ریگزارهای دلگان آغاز برداشت ۷۵۰ تن ارزن در دلگان کشف ۴۴ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری به ارزش ۴۴ میلیارد برچسبها زاهدان چابهار شهرستان مهرستان شهرستان دلگان شهرستان زابل ایرانشهر راهپيمايي 13 آبان
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