با طولانی شدن جنگ اوکراین تحلیل‌ها و پیش بینی‌های مختلفی از آینده این بحران ارائه شده است. برخی از رسانه‌های انگلیسی در یک ماه اخیر به شکلی گسترده بر احتمال وقوع جنگ هسته‌ای تاکید کرده اند. این رسانه‌ها اظهارات مقامات روسیه را بازنشر داده و تاکید دارند احتمال به کار بردن سلاح هسته‌ای از سوی مسکو در اوکراین بسیار جدی است. حتی مقامات غربی نیز بارها این مسئله را بیان کرده اند. گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «۱۰۰ ثانیه به نیمه شب؛ آیا جهان در آستانه جنگ هسته‌ای قرار دارد؟» در مقالات و گزارش‌های مختلف به بررسی این مسئله پرداخته است. ساعت رستاخیز از سال ۱۹۴۷ به عنوان اخطاری برای دانشمندان اتمی جهان درباره خطرات سلاح‌های اتمی آغاز به کار کرده است. در آن سال عقربه این ساعت هفت دقیقه تا نیمه شب را نمایش می‌داد، نیمه شب به معنی نابودی نسل بشر است. در آخرین به روز رسانی این ساعت ۱۰۰ ثانیه به نیمه شب را نشان می‌دهد.