  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۳۰

پرونده«۱۰۰ ثانیه به نیمه شب»/۱۶؛

شتاب گرفتن عقربه‌های ساعت رستاخیز/ آیا پایان جهان فرا رسیده است؟

شتاب گرفتن عقربه‌های ساعت رستاخیز/ آیا پایان جهان فرا رسیده است؟

گروه موسوم به بولتن دانشمندان اتمی با توجه به شتاب گرفتن تهدیدات عقربه‌های ساعت آخرالزمان درسال ۲۰۲۲ را ۱۰۰ ثانیه به نیمه شب اعلام کردند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ساعت رستاخیز از سال ۱۹۴۷ به عنوان اخطاری برای دانشمندان اتمی جهان درباره خطرات سلاح‌های اتمی آغاز به کار کرده است. در آن سال عقربه این ساعت هفت دقیقه تا نیمه شب را نمایش می‌داد، نیمه شب به معنی نابودی نسل بشر است. اما ایده ساخت ساعت رستاخیز از کجا آمده و چه عواملی در تغییر عقربه‌های این ساعت تأثیر گذار هستند؟

ساعت آخرالزمان چیست؟

شتاب گرفتن عقربه‌های ساعت رستاخیز/ آیا پایان جهان فرا رسیده است؟


ساعت رستاخیز که پس از جنگ جهانی دوم ساخته شده، در واقع نمادی از هشدارهای دانشمندان درمورد تحولات و رخدادهای مخرب و ویرانگری است که بشریت را به پایان حیات خود نزدیک می‌سازد. در این ساعت دست ساز بشر «ساعت ۲۴ یا نیمه شب» به معنی پایان حیات بشری و وقوع فاجعه پایان جهان است.

وقوع دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم با میلیون‌ها کشته و زخمی سبب شد تا گروهی از دانشمندان «ساعت‌نمایی» را بنا نهند که عقربه‌های آن براساس تحولات مهم جهان حرکت رو به سمت نیمه شب یا عقب نشینی از این زمان نهایی را تجربه می‌کنند.

دانشمندان سازنده این ساعت می‌گویند در این طراحی، عقربه‌های ساعت با توجه به عوامل زیادی جلو و عقب کشیده می‌شود. از این منظر هرچه این ساعت به نیمه شب نزدیکتر باشد به این معناست که حیات و جامعه بشری نیز به پایان خود و رسیدن آخرالزمان نزدیکتر شده که هشداری هولناک برای جهان است.

اعضای «بولتن دانشمندان اتمی» سازندگان و تنظیم کنندگان عقربه‌های ساعت هستند و این تعیین زمان برای آن است که بررسی شود که آیا اقدامات کشورها به خصوص قدرت‌های بین المللی در هر سال به میزان انسان و جهان را از نابودی دور یا به آن نزدیک کرده است.

در کارکرد این ساعت که از سال ۱۹۴۷ توسط دانشمندان و محققان اتمی عضو این بولتن نگهداری و حفاظت می‌شود، رخدادهای مهم مانند احتمال وقوع بروز جنگ هسته‌ای و شیوع یا همه گیری بیماری‌های مرگبار تأثیر گذاشته است.

عوامل دیگری مانند تغییرات اقلیمی و تحولات مرتبط با علوم و فناوری‌های جدید ساخت بشر که امکان بروز آسیب‌های جبران ناپذیر را نیز تقویت می‌کند نیز از سال ۲۰۰۷ در کارکرد عقربه‌های این ساعت انعکاس یافته است.

در سال ۲۰۲۰ کارشناسان با درنظرگرفتن تهدیدات مرتبط با زمین و تنش‌های پیرامون مساله هسته‌ای شتاب این ساعت بزرگ را سرعت بخشیده و عقربه‌های آن را روی ۱۰۰ ثانیه مانده به نیمه شب یعنی ساعت ۲۳ و ۵۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه تنظیم کردند ."۲۳:۵۸:۲۰"

روند اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم عقربه‌های ساعت

تصمیم گیری در مورد ساعت آخرالزمان بسیار مهم است و کارویژه و مسیر خود را طی می‌کند. اعضای بولتن دانشمندان اتمی با مشورت گروه‌های مختلفی از دانشمندان در حوزه‌های مختلف شامل ۱۵ برنده جایزه نوبل در مورد زمان بندی عقربه‌های این ساعت به شور می‌نشینند.

تحلیل این دانشمندان از تحولات و رخدادهای مخرب است که احتمالات مرتبط با وقوع یک فاجعه جهانی را وزن می‌دهد.

تغییرات مهم ساعت آخرالزمان

۱۹۴۷
برای اولین بار عقربه‌های این ساعت روی ۷ دقیقه به نیمه شب تنظیم شد.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Doomsday_clock_%287_minutes%29.svg/1024px-Doomsday_clock_%287_minutes%29.svg.png



۱۹۵۳

به دلیل نخستین بمب هیدروژنی توسط آمریکا در سال ۱۹۵۲ دانشمندان بولتن اتمی یکسال بعد در ۱۹۵۳ عقربه‌های ساعت را ۲ دقیقه مانده به نیمه شب تنظیم کردند که نزدیکترین زمان به پایان دنیا یا آخرالزمان بود.

۱۹۶۳
عقربه‌ها در این سال ۱۲ دقیقه به نیمه شب را نشان داد.

۱۹۷۴
دراین سال شرایط بحرانی‌تر شد و عقربه‌ها ۹ دقیقه تا آخرالزمان را به تصویر کشید.

۱۹۸۴
تغییرات شدید آب و هوایی و تحولات بین الملل سرعت عقربه‌ها را برای رسیدن به نیمه شب افزایش داد و در زمان ۳ دقیقه به نیمه شب از حرکت ایستاد.

۱۹۹۱
در سال ۱۹۹۱ که جنگ سرد به پایان رسید، عقربه‌ها در واکنش به این رخداد تا ۱۷ دقیقه مانده به نیمه شب عقب‌نشینی کردند.

۱۹۹۵
طبق بیانیه بولتن دانشمندان اتمی چند سال پس از آرامش نسبی ناشی از پایان یافتن احتمال بروز یک هولوکاست هسته‌ای اما جهان باوجود تعداد ۴۰ هزار سلاح در زرادخانه اتمی همچنان جای خطرناکی است که این موضوع عقربه‌های ساعت را بر روی ۱۴ دقیقه به نیمه شب قرار داد.

۲۰۱۸
باردیگر در نوامبر ۲۰۱۸ به دلیل شدت گرفتن تغییرات اقلیمی و سرعت گرفتن روند گرمایش زمین و افزایش خطر هسته‌ای ۲ دقیقه مانده به نیمه شب را نشان دادند.

۲۰۱۹

تهدیدات جنگ هسته‌ای و تغییرات شدید آب و هوایی که تمامی کشورهای جهان خود را در معرض آن می‌دیدند سبب شد که این عقربه‌ها یکسال بعد ۲۰۱۹ نیز ۲ دقیقه به نیمه شب را نشان دهد.

۲۰۲۲
عقربه‌های ساعت در این سال همانند سال گذشته (۲۰۲۱) بر روی ۱۰۰ ثانیه تا نیمه شب قرار گرفته و نسبت به سال ماقبل تغییری پیدا نکرده است به این معنا که از شدت تهدیدات هسته‌ای و اقلیمی کاسته نشده است.

جمع بندی

عقربه‌های ساعتی که زمان احتمالی وقوع آخرالزمان را برای حیات بشر نشان می‌دهد در بیش از ۷۰ سال گذشته با حذف موارد مشابه، تکانه‌های متعددی را تجربه کرده است. فقط در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۹۰، عقربه‌های دقیقه شمار این ساعت ۱۳ بار به جلو و و عقب کشیده شد که این روند همچنان ادامه دارد.

در واقع وجود این ساعت یک ابزار هشدار دهنده برای رهبران جهان است که بدانند تصمیمات و کارکرد آنها تا چه اندازه در جهت نجات یا انحطاط بشریت است.

اما حرکت عقربه‌های این ساعت نشان می‌دهد که رهبران و تصمیم گیرندگان ارشد جهان در بیش از نیم قرن گذشته از این ساعت هم درس چندانی نگرفته اند و اقدامات و روند اتخاذ شده توسط قدرت‌های نظام بین الملل، جهان را آن گونه با مخاطرات عظیم روبه رو کرده که شتاب عقربه‌ها را به سمت نیمه شب افزایش داده است.

نکته حائز اهمیت این است که حتی کمک گرفتن از دانشمندان برنده جوایز نوبل نیز برای اینکه قوس تاریخ در جهان به سمت و سوی جهانی عاری از سلاح هسته‌ای سوق دهد نتوانست رهبران جهان را به خرد بیشتر در این زمینه رهنمون کند.

به گفته «اسکات ساگان» خبرنگار بولتن، نشانه‌های رقابت‌های تسلیحاتی جدید در جهان کاملاً عیان شده است.

طبق این گزارش همچنین تغییرات اقلیمی، ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ در زمره تهدیدات اصلی باقی مانده که توسط دانشمندان بولتن در حرکت عقربه‌های ساعت انعکاس یافته است.

کد مطلب 5615999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کارمند ساده RO ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      28 27
      پاسخ
      طبق آیات و روایات تا امام عصر بشریت عج نیایند برای جهان و مخصوصا ایران هیچ اتفاقی نمی افتاد وتو خود بخوان حدیث ....
      • علیزاده IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        14 5
        انشاله فردا اخر زمان میشه از این زندگی نیکبخت رها بشیم
    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      45 18
      پاسخ
      کاش پایان باشه یه زلزله بیاد کل ایران رو نابود کنه ما خبر بد یا بیکاری وافسردگی جوانان رو نبینیم همه نا امیدی هستیم این چه زندگی کوفته
    • IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      12 2
      پاسخ
      ساعت مرگ هست
    • US ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      19 15
      پاسخ
      قیامت آخرالزمان دست خداوند یک گانه است،کافران اگه اینقدر فهم وحوشیار بود مسلمان می شد کلمه می گفت
    • حسن امیر عبدالهی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      14 19
      پاسخ
      چرند و ترویج خرافات هست آخرزمانی وجود ندارد. دنیا تا صدها هزاران نسل بعد از آخرین نسل ما وجود خواهد داشت . برای سلطه بر بشر خرافات اینچنینی رو ترویج میکنند
      • ناشناس IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        1 3
        وقتی جنگ جهانی سوم شد به وسیله ی سلاح هسته‌ای کشته شدی اونوقت میفهمی آخرزمان چیه شما همونی هستی میگی بعد از مرگ هیچی نیس و خدایی وجود نداره
      • بنده الله متعال AE ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        1 3
        اگر علم قرآنی میداشتی همچینین کفری از زبانت درنمی اومد، نشانه های قیامت همه به وضوح دیده میشه،و خداوند تبارک وتعالی درکلام پاکش بیان این موضوع را فرمودند، ولی وقتشو فقط خودش میدونه وبس،
      • یه کی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
        2 1
        بابا منظور این سازندگان این ساعت اینه که یا این‌کار های مسخرتون دارین زمینو نابود میکنید نه اینده بینی و غیره داره میگه که شما این کارو کردید بمب هسته ای ساختید دارید جون خیلیا رو به خطر میندازید نه این خ بینی
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      24 23
      پاسخ
      این ساعت یه وسیله بچه بازی و مسخره است آخر الزمان را خدا تعیین میکند.
    • ح IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      30 11
      پاسخ
      کاش دنیا به آخر برسه تا مردم ایران از این همه سختی وبدبختی راحت شوند
      • فاطی IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
        1 1
        خدا کنه اخرزمان بشه همه بمیرن اونایی که حق مردم فقیر رو خوردن و تمام جوانان بی خانمان شدن .خدا کنه بمیرن از این زندگی کوفتی راحت بشیم
    • قرائی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 1
      پاسخ
      سازنده ساعت را خدا بیامرزد چون تهدیدات و تصمیمات رهبران بزرگ را آگاه میکند.
    • AE ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      سلام 😊 اگر نظر ما رو قبول دارین من نظر متفاوتی دارم ، عقربه های ساعت آخرالزمان شما چند وقته رو 24 , 00:00 تنظیم شده و جای هیچ ترسی نیست اگر عده ای دخالت در تنظیم ساعت نداشته باشن 😊😉
    • مجید IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      اخرزمان باید مهدی صاحب زمان باشو وگرنه هرگز اتفاق نخواهدافتاد
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      قطعا این اتفاق خواهد افتاد .زمین به دست بشر نابود خواهد شد
    • رضا IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      انشالله هر چه سریعتر نسل انسان نابود بشه راحت شیم
    • محمد IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 1
      پاسخ
      کسی اگه دوست داره بمیره لطفا فقط برا خودش آرزوی مرگ کنه .
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 1
      پاسخ
      دنیا برای من یکی خیلی وقت تمام شده کاش واقعی بشه
    • هنگامه صمصامی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 1
      پاسخ
      به جای شمارش بدیها و خطر ها . ساعت را در مسیر خوبی ها و کارهای مثبت ابر قدرتها و ملتها تنظیم کنیم . که با تئوری در فیزیک . انرژی های کم تراکم انرزی های پر تراکم و مشابه به خود را جذب می کنند را پیشرویی کنیم . دانشمندان کاری انجام دهند و علمی را بنیان گذار باشند که بشود هر اشتباه و بدی پاک شود
    • سید کیوان حسینی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 5
      پاسخ
      سلام طبق آیات قران خداوند بشریت و کره زمین را نابود نخواهد کرد و خود بشر مردم و کره زمین را نابود خواهند کرد و طبق آیات قران دو قیامت وجود دارد یکی زمان مرگ افراد است که هر انسانی که در هر زمانی فوت کند قیامت اول انجام شده است و قیامت دوم پس از زمانیست که صور دمیده شود
    • Fatiiiع IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 9
      پاسخ
      فقط یه درصدفکرکنین درست باشه کتاب موعود امم رومطالعه کنین.
    • مرتضی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 2
      پاسخ
      خدا کنه هرچه زودتر همه ما ازبین بریم۹۴۸
    • ما IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 7
      پاسخ
      هدف‌غرب‌پایان‌جهان‌اسلام‌ جنگ‌اوکراین‌ساختگی‌وخودزنی هدف‌دخالت‌ایران‌درجنگ‌وزدن‌ایران‌همچون‌ژاپن‌با‌اتم‌است شرق‌وغرب‌عالم‌علیه‌اسلام‌به‌پا‌خواستند‌وجنگ‌جهانی‌دروغ است‌وفقط‌هدف‌ایران‌است‌ اوکران‌نقشه‌غرب‌وشرق‌یهود‌انگلیس
    • AE ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      1 1
      پاسخ
      آخرالزمان فقط دست خداست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها