به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه تهدید کرده است که از «تمام ابزارهای موجود» استفاده خواهد کرد و برای اولین بار از سال ۱۹۴۵، نگرانی از درگیری هستهای را افزایش داده است.جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تیمی متشکل از متخصصان نظامی و غیر نظامی را برای ارزیابی خطرات هستهای تشکیل داد و به روسیه هشدار داد که جنگ هستهای پیروز شدنی پیروز نخواهد داشت.
در این باره، کارشناسان و مقامات درباره سناریوهای احتمالی توضیح میدهند که به شرح زیر است:
پوتین چه نوع حملهای ممکن است انجام دهد؟
«جیمز کامرون» عضو مرکز مطالعات هستهای اسلو، استفاده پوتین از زرادخانه راهبردی هستهای روسیه که قادر به حمله به ایالات متحده است را رد میکند.
کامرون با بیان اینکه روسیه قدرت شماره یک هستهای جهان با ذخایری در حدود ۴۵۰۰ کلاهک هستهای است افزود: مسکو دارای سلاحهای هستهای «تاکتیکی» با قدرت تخریبی کمتر از بمب هیروشیما است که ممکن از آنها در جنگ اوکراین استفاده کند. طبق دکترین هستهای «تشدید جنگ برای کاهش تنش» روسیه، مبنی بر استفاده از یک سلاح هستهای سبک در درگیری متعارف با غرب، رئیسجمهور روسیه ممکن است تصمیم بگیرد یکی از این سلاحهای هستهای «کوچک» را در حریم هوایی اوکراین یا در دریای سیاه منفجر کند.
به گفته جیمز کامرون، ستون نویس واشنگتن پست، این حمله همچنین میتواند یک منطقه کم جمعیت اوکراین یا یک تأسیسات نظامی اوکراین را هدف قرار دهد تا مردم را به وحشت انداخته و تسلیم شوند، یا حتی غربیها را وادار کند که اوکراین را متقاعد کنند که تسلیم شود.
چه چیزی میتواند پوتین را به استفاده از سلاح هستهای ترغیب کند؟
پوتین تاکید کرد که در صورت تهدید تمامیت ارضی روسیه ممکن است به سلاح هستهای متوسل شود. او نگفت که آیا این شامل کریمه است که در سال ۲۰۱۴ به روسیه ضمیمه شد یا چهار منطقه اوکراینی که تحت کنترل ارتش روسیه در دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس (شرق)، خرسون و زاپوروجیا (جنوب)، میشود یا خیر؟
به عقیده «مارک کانسیان»، متخصص استراتژی هستهای در نیروی دریایی سابق آمریکا، این ابهام به این معنی است که موضوع شامل دونباس و کریمه نمیشود.
کانسیان که در حال حاضر کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) است، گفت: اینگونه تهدیدهای مبهم فایدهای نخواهند داشت. دولت ایالات متحده آمریکا هیچ حرکتی از تسلیحات هستهای را مشاهده نکرده است که حاکی از آمادگی برای چنین حملهای باشد.
ژنرال پت رایدر، سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه در این باره گفت: ما چیزی ندیدیم که موضع ما را تغییر دهد.
پاسخ غربیها چه خواهد بود؟
از زمان آغاز درگیری در اوکراین، دولت ایالات متحده تلاش کرده است تا از هرگونه تشدید تنش با روسیه جلوگیری کند.
همچنین ناتو به اوکراین نیرو اعزام نکرد و تسلیحاتی که متحدان کییف برای نیروهای اوکراینی فرستادند، در سطح دفاعی بود و قادر به هدف گیری مواضع داخل روسیه نیستند.
به گزارش واشنگتن پست، در این زمینه، دولت آمریکا طی ماههای گذشته چندین پیام خصوصی برای رهبران روسیه ارسال کرده است تا آنها را از استفاده از سلاحهای هستهای منصرف کند.
با این حال، به گفته خبرگزاری فرانسه، واشنگتن باید حتی در صورتی که مسکو تصمیم به حمله هستهای محدود به اوکراین که عضو ناتو نیست، بگیرد، از خود قاطعیت نشان دهد.
خبرگزاری فرانسه میافزاید که ناکامی در پاسخگویی قاطعانه ممکن است متحدان غربی را دچار تفرقه کند.
در این راستا، «متیو کرونینگ»، مشاور سابق پنتاگون و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا پیشنهاد کرد که در صورتی که روسیه از سلاح هستهای تاکتیکی در جنگ اوکراین استفاده کند، ایالات متحده نیز با یک حمله متعارف هستهای به نیروهای روسیه یا پایگاهی که حمله هستهای از آن آغاز شده، پاسخ دهد.
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